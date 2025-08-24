Лавров об ударе по американскому заводу в Украине: «Иммунитета нет»

Предприятия с иностранным капиталом в Украине не получают «иммунитета» от ударов, если там производится «вооружение». Так заявил в интервью NBC глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об атаке на принадлежащий американской компании завод в Украине.

«Если вы всерьез полагаете, что наличие американского, венгерского или чьего угодно капитала в предприятии, на котором производят вооружение для убийства русских, дает иммунитет тем, кто создает оружие, чтобы нас убивать, я так не думаю и не считаю такой подход справедливым. Я бы назвал его империалистическим подходом», — цитирует РБК Лаврова.

Россия в ночь на 21 августа нанесла удар по американскому заводу производителя электроники Flex в Мукачево Закарпатской области Украины. Произошло возгорание на площади 7 тыс. кв.м, его потушили к утру 23 августа. Flex подтвердила удар.

По словам Лаврова, российская разведка собирает «достоверную информацию», и армия наносит удары только «по военным предприятиям, военным объектам либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии». Удар по заводу Flex он подтверждать отказался, отметив, что ничего не слышал об инциденте.

Вопрос об ударе по предприятию Flex задавали и американскому президенту Дональду Трампу. По его словам, он говорил президенту Владимиру Путину, что «недоволен» этим.

В результате ракетного удара по американскому заводу Flex в Мукачеве пострадали 19 человек. Глава Закарпатской областной администрации Мирослав Билецкий уточнил, что 10 пострадавших были доставлены в больницу, а еще девять обратились за помощью самостоятельно. Шестеро из них находятся в больнице с различными травмами, один — в тяжелом состоянии.