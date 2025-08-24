USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Лавров об ударе по американскому заводу в Украине: «Иммунитета нет»

24 августа 2025, 22:46 1106

Предприятия с иностранным капиталом в Украине не получают «иммунитета» от ударов, если там производится «вооружение». Так заявил в интервью NBC глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об атаке на принадлежащий американской компании завод в Украине.

«Если вы всерьез полагаете, что наличие американского, венгерского или чьего угодно капитала в предприятии, на котором производят вооружение для убийства русских, дает иммунитет тем, кто создает оружие, чтобы нас убивать, я так не думаю и не считаю такой подход справедливым. Я бы назвал его империалистическим подходом», — цитирует РБК Лаврова.

Россия в ночь на 21 августа нанесла удар по американскому заводу производителя электроники Flex в Мукачево Закарпатской области Украины. Произошло возгорание на площади 7 тыс. кв.м, его потушили к утру 23 августа. Flex подтвердила удар.

По словам Лаврова, российская разведка собирает «достоверную информацию», и армия наносит удары только «по военным предприятиям, военным объектам либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии». Удар по заводу Flex он подтверждать отказался, отметив, что ничего не слышал об инциденте.

Вопрос об ударе по предприятию Flex задавали и американскому президенту Дональду Трампу. По его словам, он говорил президенту Владимиру Путину, что «недоволен» этим.

В результате ракетного удара по американскому заводу Flex в Мукачеве пострадали 19 человек. Глава Закарпатской областной администрации Мирослав Билецкий уточнил, что 10 пострадавших были доставлены в больницу, а еще девять обратились за помощью самостоятельно. Шестеро из них находятся в больнице с различными травмами, один — в тяжелом состоянии.

Торговый центр «Садарак» все еще горит
Торговый центр «Садарак» все еще горит добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 16171
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 23:32
24 августа 2025, 23:32 4000
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 2445
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
24 августа 2025, 21:35 1695
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 4622
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
24 августа 2025, 18:15 11627
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
24 августа 2025, 19:33 1745
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
24 августа 2025, 19:01 3228
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
24 августа 2025, 18:45 3579
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 17:20 5335
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
24 августа 2025, 18:18 3564

ЭТО ВАЖНО

Торговый центр «Садарак» все еще горит
Торговый центр «Садарак» все еще горит добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 16171
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 23:32
24 августа 2025, 23:32 4000
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 2445
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
24 августа 2025, 21:35 1695
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 4622
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
24 августа 2025, 18:15 11627
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
24 августа 2025, 19:33 1745
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
24 августа 2025, 19:01 3228
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
24 августа 2025, 18:45 3579
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 17:20 5335
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
24 августа 2025, 18:18 3564
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться