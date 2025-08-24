USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Зеленский едет в Баку?

на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
Отдел информации
24 августа 2025, 23:06

В канун Дня независимости Украины посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

Журналист спрашивает посла о новом этапе сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. Президенты часто созваниваются, создается впечатление, что в международной политике Зеленский и Алиев сверяют часы. Какие факторы обусловили сближение двух стран – новые внешние угрозы и вызовы?

Но вместе с этим переговорный процесс в Вашингтоне, вопреки ожиданиям, завершился безрезультатно. В Европе, как и в Украине, доминирует позиция, что войну можно остановить путем оказания нового давления на Россию. Дескать, Кремль понимает лишь язык силы. Однако, складывается впечатление, что Вашингтон не спешит с усилением инструментов давления на Россию.

При этом раздаются и пессимистические оценки о намерении Путина продолжать боевые действия до «победного конца». Какой выход из этого тупика? Хотя украинские источники сообщают о новых проблемах с поставками вооружения. Не хватает даже ракет ПВО… Запад не спешит с новыми поставками, а вице-президент США Ди Вэнс и вовсе заявляет, что Вашингтон прекратит финансирование военно-оборонительной системы. Как Украине в этих условиях выстоять против варварской агрессии?

А тем временем Россия продолжает информационные диверсии против Украины и Азербайджана. Российские спецслужбы периодически вбрасывают сообщения дезинформационного характера о задержании каких-то граждан Азербайджана, завербованных СБУ для «осуществления каких-то спецопераций». Какую цель преследует Кремль путем тиражирования инсинуаций и обвинений против Азербайджана и его граждан?

На фоне всех этих противоречивых сообщений в СМИ сообщалось о подготовке визита президента В.Зеленского в Азербайджан. Насколько данная информация соответствует действительности? И сможем ли мы в этом году увидеть украинского президента в Баку на фоне укрепления союза двух государств?

