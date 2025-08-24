Лукашенко готов передать свою медкарту иностранным спецслужбам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прошел полное медицинское обследование и дал согласие на публикацию результатов своего медобследования, передают белорусские СМИ.

«Наши иногда беглые об этом пописывают: Лукашенко нет день – все, умирает», – сказал президент Беларуси.

«И вижу (мне доложили об этом), некоторые спецслужбы, в том числе дружественные, прощупывают, а как здоровье президента. Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Два дня! Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили! Я не против: передайте все исследования и пусть опубликуют. Тем более, тьфу-тьфу, я рад: все нормально», - заявил Лукашенко.