Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Лукашенко готов передать свою медкарту иностранным спецслужбам

24 августа 2025, 23:10 571

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прошел полное медицинское обследование и дал согласие на публикацию результатов своего медобследования, передают белорусские СМИ.

«Наши иногда беглые об этом пописывают: Лукашенко нет день – все, умирает», – сказал президент Беларуси.

«И вижу (мне доложили об этом), некоторые спецслужбы, в том числе дружественные, прощупывают, а как здоровье президента. Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Два дня! Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили! Я не против: передайте все исследования и пусть опубликуют. Тем более, тьфу-тьфу, я рад: все нормально», - заявил Лукашенко.

Торговый центр «Садарак» все еще горит
Торговый центр «Садарак» все еще горит добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 16179
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 23:32
24 августа 2025, 23:32 4000
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 2446
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
Зеленский: существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии
24 августа 2025, 21:35 1696
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 4624
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
24 августа 2025, 18:15 11628
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
24 августа 2025, 19:33 1746
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
24 августа 2025, 19:01 3228
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
24 августа 2025, 18:45 3580
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 17:20 5336
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече
Путин «хочет мира» в Украине. Россия готова к встрече из заявлений Лаврова
24 августа 2025, 18:18 3564

