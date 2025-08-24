Президент Сирии отказался от борьбы с «Хезболлой»

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что после свержения прежнего режима в стране он не намерен продолжать борьбу с «Хезболлой». Об этом он сообщил на встрече с представителями арабских СМИ.

«Есть те, кто изображает нас террористами и экзистенциальной угрозой, а есть те, кто стремится использовать новую Сирию для сведения счетов с «Хезболлой». Но мы не являемся ни тем, ни другим», — подчеркнул он.

Говоря о двусторонних отношениях с Ливаном, аш-Шараа отметил, что они должны строиться на общих интересах и экономических решениях. По его словам, Бейрут должен извлечь выгоду из «возрождения» Дамаска.