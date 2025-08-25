USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Удары по Сумам: часть города без света

00:21 476

В Сумской области в воскресенье вечером произошли перебои с электроснабжением из-за ударов РФ по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин. «Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью», — отметил Григоров.

Он уточнил, что атака была осуществлена управляемыми авиабомбами и ударными дронами. Пострадавших нет.

«Суспільне Суми» сообщает, что в Белополье два российских дрона-камикадзе попали в подстанцию, из-за чего часть города осталась без света. Жителей призвали запастись водой. Позже взрывы прогремели и в Сумах.

В «Сумыоблэнерго» подтвердили, что перебои с электроэнергией связаны с ударами по критической инфраструктуре.

Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 434
Торговый центр «Садарак» все еще горит
Торговый центр «Садарак» все еще горит добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 17709
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 01:27
01:27 4506
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 3237
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России обновлено 01:01
01:01 2341
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 5363
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
24 августа 2025, 18:15 12014
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
24 августа 2025, 19:33 1969
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
24 августа 2025, 19:01 3544
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
24 августа 2025, 18:45 3938
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 17:20 5683

