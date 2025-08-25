Удары по Сумам: часть города без света

В Сумской области в воскресенье вечером произошли перебои с электроснабжением из-за ударов РФ по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин. «Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью», — отметил Григоров.

Он уточнил, что атака была осуществлена управляемыми авиабомбами и ударными дронами. Пострадавших нет.

«Суспільне Суми» сообщает, что в Белополье два российских дрона-камикадзе попали в подстанцию, из-за чего часть города осталась без света. Жителей призвали запастись водой. Позже взрывы прогремели и в Сумах.

В «Сумыоблэнерго» подтвердили, что перебои с электроэнергией связаны с ударами по критической инфраструктуре.