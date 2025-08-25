Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о продвижении в переговорах с Израилем по вопросам безопасности.

«Мы достигли прогресса на пути к двусторонним договоренностям. Соглашение, которое обсуждается, будет основываться на возвращении к линии разъединения израильских и сирийских сил на Голанских высотах, установленной в 1974 году», — сказал он в интервью телеканалу Syria TV.

Глава государства также подчеркнул важность экономической интеграции на Ближнем Востоке. По его словам, Дамаск «без колебаний примет любое решение или одобрит договор, отвечающий интересам Сирии и региона».