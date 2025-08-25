USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах

заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 434

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о продвижении в переговорах с Израилем по вопросам безопасности.

«Мы достигли прогресса на пути к двусторонним договоренностям. Соглашение, которое обсуждается, будет основываться на возвращении к линии разъединения израильских и сирийских сил на Голанских высотах, установленной в 1974 году», — сказал он в интервью телеканалу Syria TV.

Глава государства также подчеркнул важность экономической интеграции на Ближнем Востоке. По его словам, Дамаск «без колебаний примет любое решение или одобрит договор, отвечающий интересам Сирии и региона».

Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 435
Торговый центр «Садарак» все еще горит
Торговый центр «Садарак» все еще горит добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 17710
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 01:27
01:27 4506
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 3237
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России обновлено 01:01
01:01 2344
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 5363
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил
Ильхам Алиев поздравляет Владимира Зеленского. Президент Украины ответил обновлено 18:15
24 августа 2025, 18:15 12014
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
Хаменеи: Америке не подчинимся, никаких переговоров
24 августа 2025, 19:33 1969
В Азербайджане три человека утонули в реке
В Азербайджане три человека утонули в реке
24 августа 2025, 19:01 3544
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
Вице-президент США об уступках России и окончании войны
24 августа 2025, 18:45 3938
Воззвание посла Украины в Азербайджане
Воззвание посла Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 17:20 5684

