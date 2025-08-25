Иран рассчитывает на скорый запуск российского газа через Азербайджан

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран надеется на запуск поставок российского газа через Азербайджан в ближайшее время, передает ТАСС.

«Мы сейчас проводим переговоры с «Газпромом», практически все вопросы уже решены. Осталось согласовать цену — и все будет запущено», — отметил он.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что первые поставки российского газа в Иран через существующую инфраструктуру через Азербайджан планируется начать в 2025 году в объеме до 1,8 млрд куб. м в год.