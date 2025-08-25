Россия и Азербайджан: астраханская разморозка

В Астрахани состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии (МПК) Азербайджана и России. Завершилась почти двухмесячная пауза, наступившая после инцидента с арестом и гибелью представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и вызвавшая медиаконфликты, а также резонансную реакцию официальных лиц. Главный вопрос в том, означает ли возобновление межправительственных консультаций начало процесса политической нормализации. На данном этапе Баку продолжает курс политико-экономического дрейфа в сторону Запада, дистанцируясь от России и стремясь зафиксировать максимальные выгоды на атлантическом направлении. В приоритете Баку — восстановление конструктивного взаимодействия с Вашингтоном и углубление энергетического и газотранспортного сотрудничества с Евросоюзом, чему способствуют новые окна возможностей, открывшиеся в 2025 году. Одновременно Азербайджан старается сохранить институциональный и экономический капитал, накопленный в двусторонних отношениях с Россией.

В связи с последним особое значение приобрела площадка Астрахани. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин стал первым высокопоставленным российским чиновником, встретившимся с послом Азербайджана после катастрофы с самолетом AZAL. Астраханский регион традиционно играет роль «буфера мягкой силы»: в 2010 году в Астрахани был установлен памятник Гейдару Алиеву, а в Губадлинском районе Азербайджана строится детский сад на средства областного бюджета. Таким образом, Бабушкин в тандеме с главой Татарстана Рустамом Миннихановым выполняет функции неформального коммуникатора, поддерживающего прямые каналы связи между Баку и Москвой. Организационная сторона нынешней встречи показала способность региональных элит России оперативно реагировать на кризисные сигналы: всего за несколько суток была сформирована повестка заседания, включившая около 40 представителей министерств, ведомств, таможенных структур и банковских организаций. При этом еще за неделю до события предполагалось, что оно состоится в Москве. Ключевой вывод заседания МПК заключается в том, что в условиях политической турбулентности экономический блок продолжает выполнять стабилизирующую функцию. Участники подтвердили курс на реализацию дорожной карты двустороннего сотрудничества на 2024–2026 годы. В фокусе обсуждения оказались нетарифные барьеры и взаимные ограничения в агропродовольственной торговле.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев подчеркнул необходимость устранения барьеров в двусторонних поставках продукции агропромышленного комплекса. На текущий момент 114 российских перерабатывающих предприятий прошли сертификацию азербайджанских регуляторов и включены в национальный реестр пищевой безопасности, и теперь Баку ждет от российских контролирующих органов симметричных шагов. В количественном выражении продовольственная торговля между Россией и Азербайджаном остается достаточно сбалансированной: в январе–мае 2025 года импорт зерна и продовольствия из России составил около 300 миллионов долларов, а азербайджанский экспорт — 292 миллиона долларов. Валютная структура расчетов демонстрирует доминирование рубля: его доля в двусторонних расчетах достигла 79,8 процента. В долларах номинированы в основном контракты на поставку углеводородов и нефтепродуктов. При этом сохраняется неопределенность относительно итогового объема товарооборота в 2025 году. В 2024 году он вырос на 10 процентов - до 4,8 миллиарда долларов, а в первые шесть месяцев текущего года, то есть еще до екатеринбургского кризиса, фиксировался рост свыше 16 процентов. Продолжаются и межрегиональные бизнес-форумы: с начала года проведено около 12 мероприятий.

В промышленной кооперации выделяется завершенный проект по локализации производства инсулина российской биотехнологической компании «Герофарм» (в Азербайджане он выпускается под брендом R-Pharm). Проектная мощность предприятия — 250 тысяч упаковок в год с возможностью расширения линейки препаратов. В текущем году планируется запуск завода по выпуску алюминиевых и стальных композитных панелей. В рамках транспортного машиностроения продолжаются поставки 65 вагонов для Бакинского метрополитена (срок исполнения контракта до 2026 года) и фитинговых контейнерных платформ для железных дорог Азербайджана. Следует признать, что политическая напряженность создала определенные риски и в гуманитарной сфере. В частности, под вопросом могло оказаться участие российских спортсменов в III Играх стран СНГ, стартующих 28 сентября в Гяндже и Шуше. Заявку на участие в этих соревнованиях подали 262 атлета из Российской Федерации. Однако заседание МПК в Астрахани сняло эти опасения, устранив угрозу срыва спортивного сотрудничества.