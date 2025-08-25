Россия наступает по всей линии фронта в Украине

Вооруженные силы Украины продолжают оказывать сопротивление российским войскам на нескольких участках фронта, несмотря на попытки россиян расширить зону контроля. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 24 августа российские войска возобновили наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденного продвижения не достигли. Российские «военкоры» утверждали, что армия РФ якобы вышла к южной окраине Юнаковки (к северо-востоку от Сум). Однако украинская группировка войск «Днепр» сообщила, что бойцы ВСУ отбили атаку вероятно диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся пересечь границу в районе населенного пункта Проходы.

В Харьковской области российские войска смогли продвинуться в центральной части Волчанска. 23 и 24 августа они также атаковали вблизи Зеленого, Волчанска и Синельниково. При этом попытки наступления к северо-востоку от Великого Бурлука — в районах Амбарного и Хатного — не увенчались успехом.

На Купянском направлении российские силы сохраняют наступательную активность, но также без подтвержденных результатов. Командир одного из украинских батальонов отметил, что удары ВСУ не позволяют россиянам перебрасывать технику через реку Оскол. В результате российские военнослужащие вынуждены пересекать водную преграду группами по 10–20 человек на самодельных лодках.

Схожая ситуация наблюдается и на Северском, Торецком направлениях, а также в районе Часова Яра.

На Покровском направлении украинские войска, наоборот, сумели добиться успехов. По данным ISW, ВСУ освободили Михайловку (к востоку от Покровска) и продвинулись южнее Мирного и севернее Миролюбовки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 24 августа подтвердил, что Михайловка перешла под контроль Украины в результате успешных контратак.

На Херсонском направлении российские войска 23 и 24 августа предпринимали ограниченные штурмовые действия, однако продвинуться им также не удалось.