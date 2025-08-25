USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Оцени свой старый смартфон в один клик на kontakt.az

10:33 282

Сеть Kontakt, которая всегда радует своих покупателей, запускает абсолютно новый онлайн-сервис при покупке смартфонов — Trade-in. Теперь прямо на сайте kontakt.az всего в несколько кликов можно оценить старый смартфон, узнать его стоимость и приобрести новое устройство на более выгодных условиях.

Раньше при покупке нового смартфона возникал вопрос: как и кому продать старый или обменять его? Теперь же онлайн-сервис Trade-in от Kontakt избавляет покупателей от лишних поисков, переговоров и технических сложностей, собрав весь процесс в одном месте.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Процесс проходит прямо на сайте kontakt.az и занимает всего несколько кликов. Пользователь заходит в раздел «оценить устройство» и открывает для себя удобный инструмент. Далее нужно лишь указать модель смартфона, его цвет и техническое состояние. После этого система в реальном времени автоматически оценивает устройство, рассчитывает его рыночную стоимость, и результат сразу отображается на экране.

Остается лишь сдать старый смартфон в ближайший магазин Kontakt и получить новый. При необходимости эксперты на месте осмотрят устройство и подтвердят онлайн-оценку. Сумма, за которую оценен старый смартфон, автоматически вычитается из стоимости нового.

БОНУС ДО 250 МАНАТОВ

Новый сервис от Kontakt — это не только удобство, но и серьезная экономия. Так, при выборе определенных моделей, например, iPhone, дополнительно предоставляется бонусная скидка до 250 AZN. Таким образом, к стоимости старого устройства прибавляется еще и бонус, и вся сумма вычитается из цены нового смартфона.

Поэтому тем, кто не хочет отставать от современных технологий и возможностей, выбор очевиден: оценивай устройство в один клик на kontakt.az и покупай выгоднее!

Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 78
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
10:28 655
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 1253
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
09:43 1023
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 9122
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 2355
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 22668
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 01:27
01:27 6317
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 6085
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России обновлено 01:01
01:01 5190
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 8331

ЭТО ВАЖНО

Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 78
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
10:28 655
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 1253
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
09:43 1023
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 9122
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 2355
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 22668
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 01:27
01:27 6317
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 6085
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России обновлено 01:01
01:01 5190
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 8331
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться