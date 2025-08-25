Оцени свой старый смартфон в один клик на kontakt.az

Сеть Kontakt , которая всегда радует своих покупателей, запускает абсолютно новый онлайн-сервис при покупке смартфонов — Trade - in . Теперь прямо на сайте kontakt . az всего в несколько кликов можно оценить старый смартфон, узнать его стоимость и приобрести новое устройство на более выгодных условиях.

Раньше при покупке нового смартфона возникал вопрос: как и кому продать старый или обменять его? Теперь же онлайн-сервис Trade-in от Kontakt избавляет покупателей от лишних поисков, переговоров и технических сложностей, собрав весь процесс в одном месте.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Процесс проходит прямо на сайте kontakt.az и занимает всего несколько кликов. Пользователь заходит в раздел «оценить устройство» и открывает для себя удобный инструмент. Далее нужно лишь указать модель смартфона, его цвет и техническое состояние. После этого система в реальном времени автоматически оценивает устройство, рассчитывает его рыночную стоимость, и результат сразу отображается на экране.

Остается лишь сдать старый смартфон в ближайший магазин Kontakt и получить новый. При необходимости эксперты на месте осмотрят устройство и подтвердят онлайн-оценку. Сумма, за которую оценен старый смартфон, автоматически вычитается из стоимости нового.

БОНУС ДО 250 МАНАТОВ

Новый сервис от Kontakt — это не только удобство, но и серьезная экономия. Так, при выборе определенных моделей, например, iPhone, дополнительно предоставляется бонусная скидка до 250 AZN. Таким образом, к стоимости старого устройства прибавляется еще и бонус, и вся сумма вычитается из цены нового смартфона.

Поэтому тем, кто не хочет отставать от современных технологий и возможностей, выбор очевиден: оценивай устройство в один клик на kontakt.az и покупай выгоднее!