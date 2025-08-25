USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Россия атаковала Сумы: есть жертвы

фото
10:38 211

Утром 25 августа российские войска нанесли серию ударов беспилотниками и авиабомбами по территории Украины. Зафиксированы жертвы и разрушения.

Как сообщили в прокуратуре Сумской области, в селе Новая Слобода Конотопского района дрон поразил частный автомобиль. Погиб 37-летний водитель, его пассажиры — 56-летняя женщина и ее 62-летний муж — получили ранения.

Позднее россияне атаковали сами Сумы двумя беспилотниками. По данным начальника городской военной администрации Сергея Кривошеенко, один дрон попал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали. Второй удар пришелся на автозаправочную станцию — там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Жертв нет.

Кроме того, российская армия утром 25 августа применила управляемые авиационные бомбы по Запорожской области. По информации главы областной военной администрации Ивана Федорова, удары пришлись по Кушугумской громаде. Повреждены жилые дома, линии электропередачи и газоснабжения. «Информация о пострадавших уточняется», — отметил Федоров.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что с вечера 24 августа по утро 25-го Россия запустила по Украине 104 ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов разных типов. Согласно информации, удалось сбить или подавить 76 целей на севере и востоке страны. При этом зафиксированы попадания 28 дронов по 15 объектам. Запуски велись с территории России — из районов Шаталово, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 79
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
10:28 655
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 1256
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
09:43 1023
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 9122
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 2356
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 22668
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 01:27
01:27 6317
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 6085
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России обновлено 01:01
01:01 5190
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 8331

ЭТО ВАЖНО

Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 79
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
10:28 655
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 1256
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
09:43 1023
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 9122
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 2356
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 22668
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 01:27
01:27 6317
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 6085
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России обновлено 01:01
01:01 5190
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 8331
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться