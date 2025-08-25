Россия атаковала Сумы: есть жертвы

Утром 25 августа российские войска нанесли серию ударов беспилотниками и авиабомбами по территории Украины. Зафиксированы жертвы и разрушения.

Как сообщили в прокуратуре Сумской области, в селе Новая Слобода Конотопского района дрон поразил частный автомобиль. Погиб 37-летний водитель, его пассажиры — 56-летняя женщина и ее 62-летний муж — получили ранения.

Позднее россияне атаковали сами Сумы двумя беспилотниками. По данным начальника городской военной администрации Сергея Кривошеенко, один дрон попал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали. Второй удар пришелся на автозаправочную станцию — там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Жертв нет.