Россия атаковала Сумы: есть жертвы

Утром 25 августа российские войска нанесли серию ударов беспилотниками и авиабомбами по территории Украины. Зафиксированы жертвы и разрушения.
Как сообщили в прокуратуре Сумской области, в селе Новая Слобода Конотопского района дрон поразил частный автомобиль. Погиб 37-летний водитель, его пассажиры — 56-летняя женщина и ее 62-летний муж — получили ранения.
Позднее россияне атаковали сами Сумы двумя беспилотниками. По данным начальника городской военной администрации Сергея Кривошеенко, один дрон попал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали. Второй удар пришелся на автозаправочную станцию — там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Жертв нет.
Кроме того, российская армия утром 25 августа применила управляемые авиационные бомбы по Запорожской области. По информации главы областной военной администрации Ивана Федорова, удары пришлись по Кушугумской громаде. Повреждены жилые дома, линии электропередачи и газоснабжения. «Информация о пострадавших уточняется», — отметил Федоров.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что с вечера 24 августа по утро 25-го Россия запустила по Украине 104 ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов разных типов. Согласно информации, удалось сбить или подавить 76 целей на севере и востоке страны. При этом зафиксированы попадания 28 дронов по 15 объектам. Запуски велись с территории России — из районов Шаталово, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.