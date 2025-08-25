USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Канцлер Германии предупредил: Конец халяве

10:50 240

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не имеет экономических ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости системы всеобщего благосостояния. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в каком оно есть сегодня, больше не может финансироваться за счет наших экономических возможностей», - приводит газета слова из выступления политика на состоявшемся 23 августа партийном съезде ХДС в Нижней Саксонии.

Мерц выступил за «фундаментальную переоценку» системы льгот для граждан ФРГ из-за существенного роста расходов. The Telegraph отмечает, что объемы финансирования, скорее всего, продолжат расти в 2025 году на фоне старения населения Германии и высокого уровня безработицы.

Как пишет газета, развитие экономики страны замедлилось, и рост ВВП составил 1,6% с 2017 года по сравнению с 9,5% в остальной части еврозоны. При этом ВВП Германии уменьшился на 0,2% в 2024 году и на 0,3% - в 2023 году.

Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 80
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
10:28 656
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 1261
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
09:43 1024
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 9122
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 2356
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 22670
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 01:27
01:27 6317
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 6085
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России обновлено 01:01
01:01 5191
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 8332

ЭТО ВАЖНО

Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 80
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
10:28 656
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 1261
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
09:43 1024
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 9122
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 2356
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 22670
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 01:27
01:27 6317
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 6085
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России обновлено 01:01
01:01 5191
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 8332
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться