Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Вице-канцлер Германии из Киева призвал Россию не строить иллюзий

10:52 148

Вице-канцлер Германии, министр финансов Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, где намерен встретиться с представителями украинского правительства, сообщает Reuters.

Клингбайль по прибытии в Киев призвал Россию продемонстрировать готовность к мирному урегулированию войны в Украине. При этом он подчеркнул, что рассчитывать на ослабление поддержки Киева со стороны Берлина не приходится.

«Мы остаемся вторым по объему помощи союзником Украины в мире и крупнейшим в Европе», — сказал министр журналистам.

Во время визита в Вашингтон в августе канцлер Германии Фридрих Мерц впервые допустил возможность размещения немецких войск на территории Украины. Такое решение подлежит одобрению Бундестага, однако консенсуса по этому вопросу нет даже внутри правящей коалиции. Остальные политические силы выступили категорически против.

Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 82
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
Россия наступает по всей линии фронта в Украине
10:28 658
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 1263
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
Пожар в торговом центре «Садарак» локализован
09:43 1024
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 9124
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах
Сирия и Израиль достигли прогресса в переговорах заявил Ахмед аш-Шараа
00:47 2356
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие
Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 23:50
24 августа 2025, 23:50 22671
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу
Мощные удары Израиля по Йемену: в ХАМАС призвали к ответу обновлено 01:27
01:27 6317
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
Экс-глава оборонной компании задержан в Турции
24 августа 2025, 21:53 6086
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России
В Украине ответили Венгрии: станьте независимыми от России обновлено 01:01
01:01 5191
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 8332

