Вице-канцлер Германии из Киева призвал Россию не строить иллюзий

Вице-канцлер Германии, министр финансов Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, где намерен встретиться с представителями украинского правительства, сообщает Reuters.

Клингбайль по прибытии в Киев призвал Россию продемонстрировать готовность к мирному урегулированию войны в Украине. При этом он подчеркнул, что рассчитывать на ослабление поддержки Киева со стороны Берлина не приходится.

«Мы остаемся вторым по объему помощи союзником Украины в мире и крупнейшим в Европе», — сказал министр журналистам.

Во время визита в Вашингтон в августе канцлер Германии Фридрих Мерц впервые допустил возможность размещения немецких войск на территории Украины. Такое решение подлежит одобрению Бундестага, однако консенсуса по этому вопросу нет даже внутри правящей коалиции. Остальные политические силы выступили категорически против.