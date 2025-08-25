USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Трамп нацелил гвардейцев на Балтимор

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести войска Национальной гвардии в Балтимор — крупнейший город штата Мэриленд, что стало новым витком его противостояния с губернатором-демократом Уэсом Муром, сообщает BBC.

Конфликт вспыхнул после того, как Мур пригласил президента присоединиться к «маршу за общественную безопасность».

В своей заметке в Truth Social Трамп написал, что готов отправить «войска» по примеру Лос-Анджелеса и Вашингтона, чтобы быстро «покончить с преступностью».

Размещенные в Вашингтоне по распоряжению президента США Дональда Трампа бойцы Национальной гвардии приступили к патрулированию с оружием в руках, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«Бойцы Национальной гвардии в Вашингтоне теперь носят оружие», – пишет издание.

WP отмечает, что вооруженные бойцы накануне были замечены на станции вашингтонского метро Юнион-Стейшн.

Как сообщил представитель Объединенной оперативной группы в округе Колумбия, военнослужащие Нацгвардии будут вооружены штатным оружием, включая автоматические карабины M4 и пистолеты M17. При этом подчеркивается, что применение силы допускается лишь в случае прямой угрозы жизни или серьезного ранения — и только как крайняя мера.

Ранее Трамп охарактеризовал ввод Национальной гвардии как «исторический шаг по спасению столицы», утверждая, что город был «захвачен преступниками». Решение направить военных последовало после нападения на бывшего чиновника и убийства 21-летнего стажера Конгресса. Местные власти и демократы в Конгрессе осудили действия президента. Газета The Washington Post сообщала, что Минюст начал расследование по поводу возможного искажения статистики преступности в американской столице. Мэр и другие городские чиновники утверждали, что с начала года число насильственных преступлений в Вашингтоне сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество убийств – на 11%.

Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство добавлено видео; фото; обновлено
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан распоряжение президента
Госминистр Британии у Алиева
Госминистр Британии у Алиева фото
Украина показала «Длинный Нептун»
Украина показала «Длинный Нептун» видео
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области обновлено 12:45
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
