Трамп нацелил гвардейцев на Балтимор

В своей заметке в Truth Social Трамп написал, что готов отправить «войска» по примеру Лос-Анджелеса и Вашингтона, чтобы быстро «покончить с преступностью».

Конфликт вспыхнул после того, как Мур пригласил президента присоединиться к «маршу за общественную безопасность».

Размещенные в Вашингтоне по распоряжению президента США Дональда Трампа бойцы Национальной гвардии приступили к патрулированию с оружием в руках, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«Бойцы Национальной гвардии в Вашингтоне теперь носят оружие», – пишет издание.

WP отмечает, что вооруженные бойцы накануне были замечены на станции вашингтонского метро Юнион-Стейшн.

Как сообщил представитель Объединенной оперативной группы в округе Колумбия, военнослужащие Нацгвардии будут вооружены штатным оружием, включая автоматические карабины M4 и пистолеты M17. При этом подчеркивается, что применение силы допускается лишь в случае прямой угрозы жизни или серьезного ранения — и только как крайняя мера.

Ранее Трамп охарактеризовал ввод Национальной гвардии как «исторический шаг по спасению столицы», утверждая, что город был «захвачен преступниками». Решение направить военных последовало после нападения на бывшего чиновника и убийства 21-летнего стажера Конгресса. Местные власти и демократы в Конгрессе осудили действия президента. Газета The Washington Post сообщала, что Минюст начал расследование по поводу возможного искажения статистики преступности в американской столице. Мэр и другие городские чиновники утверждали, что с начала года число насильственных преступлений в Вашингтоне сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество убийств – на 11%.