Пекин не пошлет солдат в Украину

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге в понедельник опроверг сообщения СМИ о готовности Пекина направить войска в Украину.

Во время мероприятия один из журналистов попросил прокомментировать публикацию в издании Welt, в которой утверждается, что Китай якобы готов направить свои силы в Украину в качестве миротворцев.

«Сообщение не соответствует действительности», – отметил китайский дипломат.

При этом Го Цзякунь подчеркнул, что «позиция Пекина по украинскому кризису последовательна и ясна».

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС и источники в правительственных кругах КНР сообщила, что Китай выразил готовность направить своих военных в Украину при условии, что «миротворческие силы будут действовать на основании мандата ООН». По словам высокопоставленного дипломата ЕС, выступившего на условиях анонимности, существует риск, что КНР займется шпионажем или в случае конфликта займет пророссийскую позицию, а не сохранит нейтралитет.

Глава МИД России Сергей Лавров 20 августа подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины невозможно без участия России, а возможно, и Китая. По его словам, обсуждать вопросы безопасности без Москвы — «это утопия и путь в никуда».