Украина показала «Длинный Нептун»

В Украине впервые официально показана дальнобойная модификация крылатой ракеты Р-360 «Нептун», известная как «Длинный Нептун». Речь идет о ракете, способной поражать цели на расстоянии до 1000 километров, пишет издание Defense Express.

Как сообщает украинский военный ресурс, несмотря на то что о разработке ракеты стало известно еще в ноябре 2023 года, никаких ее изображений до сих пор не публиковали. Теперь впервые ракета был продемонстрирована в видеоролике, опубликованном на День Независимости на официальном аккаунте украинского госпортала «Зброя».

На записи она демонстрируется вместе с другими образцами украинского вооружения, хотя в ролике непосредственно не подписана.

Defense Express отмечает, что узнать «Длинный Нептун» можно по характерным Х-образным крыльям, которые складываются.

В то же время видео с пусками ракет в ролике являются архивными и датируются испытаниями комплекса «Нептун» в 2018-2020 годах.

По предварительным оценкам, длина новой ракеты превышает 6 метров (без ускорителя), что на полтора метра больше первой версии Р-360. Центральная часть корпуса также увеличена в диаметре до 50 см против 38 см в базовой модификации.

Таким образом, новая ракета не только длиннее, но и массивнее, что, вероятно, связано с необходимостью большего объема топлива.

Официальных характеристик ракеты пока не раскрывают. Известно лишь, что она предназначена для поражения наземных целей.