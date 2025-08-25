USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

«Хезболла» заставила объединиться Израиль с Ливаном

12:16 541

Израиль готов поддержать правительство Ливана в его усилиях по разоружению движения «Хезболла». Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля.

В сообщении отмечается значительный прогресс, достигнутый под руководством президента Ливии Мишеля Ауна и премьер-министра страны Наджиба Микати.

В документе подчеркивается, что решение Совета министров Ливана о намерении разоружить «Хезболлу» к концу 2025 года является «судьбоносным» и открывает «решающую возможность для восстановления суверенитета страны и укрепления государственных институтов, армии и системы управления, свободной от влияния негосударственных вооруженных формирований».

Израиль выразил готовность поддержать Ливан в реализации этой инициативы и сотрудничать ради «более безопасного и стабильного будущего для обеих стран». В случае действий Вооруженных сил Ливана (LAF) по разоружению «Хезболлы» Израиль рассматривает возможность «взаимных мер, включая поэтапное сокращение присутствия ЦАХАЛа в координации с возглавляемым США механизмом безопасности».

«Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперед в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели — разоружении «Хезболлы» и продвижении стабильности и процветания обеих стран», — говорится в заявлении Офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 902
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство добавлено видео; фото; обновлено
13:41 5068
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9094
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан распоряжение президента
12:25 2276
Госминистр Британии у Алиева
Госминистр Британии у Алиева фото
12:06 1575
Украина показала «Длинный Нептун»
Украина показала «Длинный Нептун» видео
11:51 2756
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
11:31 2502
Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 1643
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области обновлено 12:45
12:45 2734
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 3840
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 10451

ЭТО ВАЖНО

Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 902
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство добавлено видео; фото; обновлено
13:41 5068
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9094
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан распоряжение президента
12:25 2276
Госминистр Британии у Алиева
Госминистр Британии у Алиева фото
12:06 1575
Украина показала «Длинный Нептун»
Украина показала «Длинный Нептун» видео
11:51 2756
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
11:31 2502
Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 1643
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области обновлено 12:45
12:45 2734
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 3840
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 10451
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться