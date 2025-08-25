«Хезболла» заставила объединиться Израиль с Ливаном

Израиль готов поддержать правительство Ливана в его усилиях по разоружению движения «Хезболла». Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля.

В сообщении отмечается значительный прогресс, достигнутый под руководством президента Ливии Мишеля Ауна и премьер-министра страны Наджиба Микати.

В документе подчеркивается, что решение Совета министров Ливана о намерении разоружить «Хезболлу» к концу 2025 года является «судьбоносным» и открывает «решающую возможность для восстановления суверенитета страны и укрепления государственных институтов, армии и системы управления, свободной от влияния негосударственных вооруженных формирований».

Израиль выразил готовность поддержать Ливан в реализации этой инициативы и сотрудничать ради «более безопасного и стабильного будущего для обеих стран». В случае действий Вооруженных сил Ливана (LAF) по разоружению «Хезболлы» Израиль рассматривает возможность «взаимных мер, включая поэтапное сокращение присутствия ЦАХАЛа в координации с возглавляемым США механизмом безопасности».

«Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперед в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели — разоружении «Хезболлы» и продвижении стабильности и процветания обеих стран», — говорится в заявлении Офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.