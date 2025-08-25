USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Власти Армении опровергают Даниеляна

12:17

Свыше 2,4 тысячи фур с экспортируемыми из Армении товарами въехали в Россию в августе, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян.

Ранее оппозиционный депутат Гарник Даниелян заявил, что c КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе возвращается много направлявшихся в РФ машин с сельхозпродукцией якобы из-за проблем с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в РФ. Он также указал на проблемы с фурами, перевозящими стройматериалы.

В ответ министр экономики страны Геворк Папоян назвал распространяемую депутатом информацию ложной. В комментарии министра говорится, что в течение августа на территорию России въехали 2427 грузовиков с экспортируемыми из Армении товарами, или в среднем 101 машина в день.

По его словам, 610 фур были загружены напитками, 447 – фруктами, 234 – перлитовым песком, 315 – овощами, 141 – деревьями и растениями, 84 – переработанной плодоовощной продукцией, 75 – изделиями из камня и гипса, 68 – рыбой, 79 – электрическим и механическим оборудованием, 21 – табачными изделиями, 19 – молочной продукцией, 16 – трикотажем.

Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 902
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство добавлено видео; фото; обновлено
13:41 5070
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9094
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан распоряжение президента
12:25 2277
Госминистр Британии у Алиева
Госминистр Британии у Алиева фото
12:06 1576
Украина показала «Длинный Нептун»
Украина показала «Длинный Нептун» видео
11:51 2759
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
11:31 2503
Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 1643
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области обновлено 12:45
12:45 2734
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 3842
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 10451
