Власти Армении опровергают Даниеляна

Свыше 2,4 тысячи фур с экспортируемыми из Армении товарами въехали в Россию в августе, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян.

Ранее оппозиционный депутат Гарник Даниелян заявил, что c КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе возвращается много направлявшихся в РФ машин с сельхозпродукцией якобы из-за проблем с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в РФ. Он также указал на проблемы с фурами, перевозящими стройматериалы.

В ответ министр экономики страны Геворк Папоян назвал распространяемую депутатом информацию ложной. В комментарии министра говорится, что в течение августа на территорию России въехали 2427 грузовиков с экспортируемыми из Армении товарами, или в среднем 101 машина в день.

По его словам, 610 фур были загружены напитками, 447 – фруктами, 234 – перлитовым песком, 315 – овощами, 141 – деревьями и растениями, 84 – переработанной плодоовощной продукцией, 75 – изделиями из камня и гипса, 68 – рыбой, 79 – электрическим и механическим оборудованием, 21 – табачными изделиями, 19 – молочной продукцией, 16 – трикотажем.