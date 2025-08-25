USD 1.7000
Глава Еврокомиссии о празднике в Москве и Пекине

Отказ от торгового соглашения между ЕС и США стал бы поводом для «праздника» в Москве и Пекине, заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не договорились и начали торговую войну, это праздновали бы только в Москве и Пекине», – заявила она.

Сделку глава Еврокомиссии назвала прочной, хотя и не идеальной. По ее мнению, введение ответных пошлин со стороны ЕС могло бы спровоцировать торговую войну с негативными последствиями для работников, потребителей и промышленности.

Президент США Дональд Трамп 27 июля после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил о новых торговых договоренностях с ЕС. Теперь пошлина на все европейские товары, ввозимые в США, составит 15%, в то время как Евросоюз не будет облагать тарифами американский экспорт. Брюссель также взял на себя обязательство закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружения. В рамках сделки ЕС обязуется приобретать энергоносители у США на сумму $750 млрд — по $250 млрд ежегодно до конца президентского срока Трампа, а также вложить дополнительно $600 млрд в американскую экономику в рамках новой торговой договоренности.

