Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана «Формула-1».

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте главы государства, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с предстоящими в Баку соревнованиями «Формула-1», могут с 25 августа по 30 сентября 2025 года получить визу в международных аэропортах Азербайджана.

Основанием для выдачи визы может стать один из следующих документов: аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований «Формула-1», или иной документ, подтверждающий прохождение аккредитации;

аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании «Бакинское городское кольцо»;

билет, в том числе электронный билет, на предстоящие в 2025 году в Баку соревнования «Формула-1» или документ, подтверждающий приобретение билета.