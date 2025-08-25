Военные Литвы у границы с Беларусью

В Литве, вблизи границы с Гродненской областью Беларуси, начались полевые тактические учения Brave Griffin 25-II («Храбрый грифон 25-II»), сообщает пресс-служба литовского Минобороны.

«С 25 по 29 августа на юго-востоке Литвы пройдут военно-полевые тактические учения Brave Griffin 25-II пехотной бригады Zemaitija Сухопутных войск Вооруженных сил Литвы», - цитирует Интерфакс сообщение литовского оборонного ведомства.

«Целью учений является проверка способности бригады Zemaitija передислоцировать штабы и подразделения на назначенные территории, оценить готовность подразделений к бою, а также порядок развертывания командных пунктов и связи. Также будет проведен тактический марш для демонстрации мобильности бригады», - добавили в ведомстве.

В ходе учений будут перемещаться военная техника и военнослужащие с оружием.