Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Военные Литвы у границы с Беларусью

12:42

В Литве, вблизи границы с Гродненской областью Беларуси, начались полевые тактические учения Brave Griffin 25-II («Храбрый грифон 25-II»), сообщает пресс-служба литовского Минобороны.

«С 25 по 29 августа на юго-востоке Литвы пройдут военно-полевые тактические учения Brave Griffin 25-II пехотной бригады Zemaitija Сухопутных войск Вооруженных сил Литвы», - цитирует Интерфакс сообщение литовского оборонного ведомства.

«Целью учений является проверка способности бригады Zemaitija передислоцировать штабы и подразделения на назначенные территории, оценить готовность подразделений к бою, а также порядок развертывания командных пунктов и связи. Также будет проведен тактический марш для демонстрации мобильности бригады», - добавили в ведомстве.

В ходе учений будут перемещаться военная техника и военнослужащие с оружием.

Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
13:41
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
24 августа 2025, 20:07
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан
12:25
Госминистр Британии у Алиева
Госминистр Британии у Алиева
12:06
Украина показала «Длинный Нептун»
Украина показала «Длинный Нептун»
11:51
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
11:31
Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области
12:45
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией
01:52

