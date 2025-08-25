Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора

Строительство Зангезурского коридора (TRIPP — «Маршрут Трампа для международного мира и благополучия») позволит сократить срок доставки грузов из Китая в Европу через Срединный коридор до 14 дней. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью изданию Milliyet.

По его словам, после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, входящей в состав Зангезурского коридора (TRIPP — «Маршрут Трампа для международного мира и благополучия»), срок доставки сократится с 18 до 14 дней.

«Через Суэцкий канал доставка занимает более 35 дней, а морским путем через мыс Доброй Надежды – свыше 45 дней. С планируемым проектом «Пути развития» (транспортно-логистический коридор из Персидского залива через Ирак в Турцию), включающим как морской, так и железнодорожный транспорт, этот показатель составляет 25 дней», – рассказал министр.

Глава ведомства отметил, что проект Зангезурского коридора расширит потенциал региональной транспортной логистики, а также будет способствовать укреплению мира в регионе и развитию экономического сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Арменией.

«Мы являемся единственными вратами для Армении, открывающимися на Запад», – добавил Уралоглу.

В турецком Ыгдыре 22 августа состоялась церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, которая станет частью Зангезурского коридора. Для реализации проекта Турция привлекла внешнее финансирование в размере €2,4 млрд. Новая железнодорожная линия протяженностью 224 км будет двухпутной, электрифицированной и оснащенной современными системами сигнализации. Ее пропускная способность составит 5,5 млн пассажиров и 15 млн тонн грузов в год.