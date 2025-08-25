USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора

12:54 910

Строительство Зангезурского коридора (TRIPP — «Маршрут Трампа для международного мира и благополучия») позволит сократить срок доставки грузов из Китая в Европу через Срединный коридор до 14 дней. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью изданию Milliyet.

По его словам, после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, входящей в состав Зангезурского коридора (TRIPP — «Маршрут Трампа для международного мира и благополучия»), срок доставки сократится с 18 до 14 дней.

«Через Суэцкий канал доставка занимает более 35 дней, а морским путем через мыс Доброй Надежды – свыше 45 дней. С планируемым проектом «Пути развития» (транспортно-логистический коридор из Персидского залива через Ирак в Турцию), включающим как морской, так и железнодорожный транспорт, этот показатель составляет 25 дней», – рассказал министр.

Глава ведомства отметил, что проект Зангезурского коридора расширит потенциал региональной транспортной логистики, а также будет способствовать укреплению мира в регионе и развитию экономического сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Арменией.

«Мы являемся единственными вратами для Армении, открывающимися на Запад», – добавил Уралоглу.

В турецком Ыгдыре 22 августа состоялась церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, которая станет частью Зангезурского коридора. Для реализации проекта Турция привлекла внешнее финансирование в размере €2,4 млрд. Новая железнодорожная линия протяженностью 224 км будет двухпутной, электрифицированной и оснащенной современными системами сигнализации. Ее пропускная способность составит 5,5 млн пассажиров и 15 млн тонн грузов в год.

Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 911
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство добавлено видео; фото; обновлено
13:41 5083
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9095
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан распоряжение президента
12:25 2284
Госминистр Британии у Алиева
Госминистр Британии у Алиева фото
12:06 1578
Украина показала «Длинный Нептун»
Украина показала «Длинный Нептун» видео
11:51 2767
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
11:31 2508
Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 1644
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области обновлено 12:45
12:45 2738
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 3844
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 10452

ЭТО ВАЖНО

Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 911
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство добавлено видео; фото; обновлено
13:41 5083
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9095
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан распоряжение президента
12:25 2284
Госминистр Британии у Алиева
Госминистр Британии у Алиева фото
12:06 1578
Украина показала «Длинный Нептун»
Украина показала «Длинный Нептун» видео
11:51 2767
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
11:31 2508
Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 1644
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области обновлено 12:45
12:45 2738
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 3844
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 10452
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться