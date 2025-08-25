Операция ГУР: россиянам показали правду о войне

Вечером 24 августа, в День независимости Украины, на российских телеканалах был показан видеоролик с реальными потерями российской армии в войне против Украины. Об этом сообщили источники РБК-Украина в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, местным киберпартизанам удалось взломать российского провайдера «№3» и одновременно вывести «несанкционированное» видео на 116 телеканалах. Кроме того, киберактивисты заблокировали доступ администраторов к серверам, чтобы усложнить прерывание трансляции.

В результате по меньшей мере 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ более трех часов наблюдали на своих экранах кадры с разрушением российских НПЗ и захоронениями военных. Для зрителей без цифрового телевидения трансляция была доступна через приложения Apple Store, Google Play, Smart TV и кабельные сети.