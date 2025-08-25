USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Нефть поползла вверх

13:14 457

Цены на нефть несколько повышаются в понедельник, 25 августа, после того, как обстрелы энергетической инфраструктуры в России усилили опасения о возможном нарушении графиков поставок российской нефти, передает Reuters.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $68 за баррель впервые с 6 августа 2025 года, свидетельствуют данные торгов. По данным биржи на 12:36 по Баку, цена Brent росла на 0,32% - до $68,01 за баррель.

К 12:51 фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $67,93 (+0,21%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 0,19%, до $63,91 за баррель. 

