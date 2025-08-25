Россиянин пропал во время заплыва в Стамбуле

Кандидат в мастера спорта Николай Свечников 24 августа принимал участие в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но, как сообщили его друзья и родственники, не финишировал. В настоящее время ведутся его поиски.

По словам родственницы пловца, другие участники заплыва в последний раз видели Свечникова посреди Босфора. Морская служба сообщила, что последний сигнал от него был зафиксирован на берегу, после чего он исчез. Она пожаловалась, что «турецкая полиция и морская служба не дают информации и не создают группы для поиска пропавшего без вести».

Генеральное консульство РФ в Стамбуле уже готовит официальный запрос в турецкие компетентные органы в связи с пропажей российского гражданина во время заплыва через Босфор.

В рамках соревнования более 2,6 тыс. пловцов преодолели в воскресенье дистанцию в 6,5 километра по проливу между Азией и Европой. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах. Заплыв проходил под дождем в первые полчаса, после чего установилась солнечная погода с температурой воздуха плюс 25 градусов и ветром.