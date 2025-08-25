Россияне залетают, американцы отгоняют

Американские истребители в третий раз за минувшую неделю сопроводили российский самолет в районе Аляски. Об этом говорится в сообщении Северо-американского командования противовоздушной обороны (NORAD).

Согласно данным NORAD, в зоне опознавания ПВО Аляски был зафиксирован российский самолет-разведчик Ил-20.

«Для отслеживания российского самолета NORAD направило самолет E-3, два самолета F-16 и два самолета-заправщика KC-135», – говорится в заявлении NORAD, которая является объединенной системой аэрокосмической обороны США и Канады.

Во всех случаях российские военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали суверенное воздушное пространство США или Канады. Подобная активность в зоне опознавания ПВО Аляски носит регулярный характер и не рассматривается как угроза, говорится в заявлении командования.

NORAD использует многоуровневую систему обороны, включающую спутники, наземные и воздушные радары, а также истребители для обнаружения и отслеживания объектов, а также информирования о дальнейших действиях.