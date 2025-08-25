USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

В Украине ответили Лаврову по поводу «нелегитимности» Зеленского

13:36 675

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал «абсурдными» заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского.

«Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год… Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия», – считает Сибига.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не имеет легитимности, необходимой для подписания юридических документов с Россией.

Согласно конституции Украины, очередные президентские выборы должны были пройти в марте 2024 года. Однако закон о военном положении запрещает проведение любых выборов в Украине.

Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 912
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство добавлено видео; фото; обновлено
13:41 5094
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9098
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан
Иностранцам облегчили въезд в Азербайджан распоряжение президента
12:25 2292
Госминистр Британии у Алиева
Госминистр Британии у Алиева фото
12:06 1582
Украина показала «Длинный Нептун»
Украина показала «Длинный Нептун» видео
11:51 2769
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
Ожесточенные бои за Донбасс: ВСУ борются за каждый сантиметр
11:31 2513
Отправит ли Турция войска в Украину?
Отправит ли Турция войска в Украину?
10:53 1645
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области обновлено 12:45
12:45 2742
Задержали и Базарова
Задержали и Базарова
10:06 3847
Скандал между США и Францией
Скандал между США и Францией обновлено 01:52
01:52 10453

