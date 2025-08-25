В Украине ответили Лаврову по поводу «нелегитимности» Зеленского

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал «абсурдными» заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского.

«Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год… Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия», – считает Сибига.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не имеет легитимности, необходимой для подписания юридических документов с Россией.

Согласно конституции Украины, очередные президентские выборы должны были пройти в марте 2024 года. Однако закон о военном положении запрещает проведение любых выборов в Украине.