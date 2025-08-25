Спецназ Израиля начал зачистку местности к югу от Дамаска

Отряд израильского спецназа на 11 бронемашинах проводит зачистку района Бейт-Джан к югу от Дамаска, сообщает телеканал Syria TV.

По данным телеканала, в понедельник 60 военнослужащих Армии обороны вошли в район Бейт-Джан, заняли высоту Батт-эль-Варда на склоне горного массива Хермон и организуют там наблюдательный пункт.

Ранее в Бейт-Джане действовали палестинские фракции и шиитские отряды, последняя зачистка прошла 28 июня.

22 августа механизированные патрули израильских сил установили блокпосты на перекрестках дорог в населенных пунктах Абдин (провинция Дераа) и Эль-Аджраф (провинция Эль-Кунейтра), задержав нескольких человек, подозреваемых в принадлежности к радикальным организациям.