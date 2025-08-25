Тревожное расстройство и как его лечат

– Тревога – интеллектуально опосредованная эмоция в ответ на предполагаемую стрессовую или воспринимаемую угрожающую ситуацию, которая может возникнуть, а не на реально существующие обстоятельства. Это состояние серьёзно влияет на повседневную жизнь человека и снижает ее качество. Основные симптомы тревожного расстройства включают постоянное чувство тревоги и напряжения. При тревожности наблюдаются такие состояния, как учащённое сердцебиение, одышка, обильный холодный пот, бессонница или нарушения сна, чувство безнадёжности, пессимизм, проблемы с пищеварением и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, трудности с концентрацией внимания, постоянное прокручивание в голове негативных, депрессивных или тревожных мыслей и воспоминаний (руминация).

Психолог Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Лала Назарова рассказывает в интервью о том, что такое тревожное расстройство, его симптомах, как диагностируется тревожное расстройство, лечится ли оно…

– Каковы причины возникновения тревожного расстройства?

– Причины тревожного расстройства могут быть вызваны сочетанием биологических и психологических факторов. Тревожное расстройство может быть вызвано дисбалансом определённых химических веществ в мозге. К этим химическим веществам относятся серотонин и норадреналин, известные как нейромедиаторы. Кроме того, тревожность могут вызывать генетические факторы, стресс, хронические заболевания, а также употребление вредных или наркотических веществ. Если один из родителей находится в состоянии тревоги или беспокойства, то это чувство и состояние тревоги также может передаваться ребёнку. Стресс и перенесённые в детстве травмы могут вызывать тревогу. В частности, травмирующие события, перенесённые в детстве, могут вызывать повышенную чувствительность к стрессовым факторам, активируя механизмы обработки запахов в мозге.

– Какие существуют типы тревожных расстройств?

– Существуют различные типы тревожных расстройств. Люди с генерализованным тревожным расстройством (Generalized Anxiety Disorder - GAD) испытывают постоянную и чрезмерную тревогу. Неконтролируемые ситуации постоянно беспокоят человека и приводят к потере сна. Люди с этим расстройством склонны видеть худший возможный исход в любой ситуации, боятся потерять контроль и осознавать отсутствие положительного исхода или выхода.

Паническая атака — это внезапное, сильное чувство тревоги и страха, которое часто возникает без предупреждения или очевидной причины. Панические атаки при паническом расстройстве – это кратковременные, но очень интенсивные чувства страха и тревоги. Эти атаки могут также вызывать физические симптомы. Например, наблюдаются такие симптомы, как учащенное сердцебиение, одышка и головокружение, сухость во рту, ощущение удушья, онемение, потливость и дрожь.

Во время фобий проявляется чувство страха перед определенными объектами или ситуациями. Наши фобии также являются разновидностью страхов, которые мы испытываем. В обществе фобии не считаются болезнью, а скорее чертой личности или привычкой.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это психологическое состояние, возникающее после серьёзного травмирующего события (например, автомобильной аварии, стихийного бедствия, насилия, войны и т. д.). Последствия ПТСР могут быть разными. При этом обычно оно оказывает значительное негативное влияние на повседневную жизнь человека, его психологическое состояние и эмоциональное здоровье.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это состояние, при котором люди испытывают неестественное желание иметь повторяющиеся, навязчивые мысли (обсессии) или поведение (компульсии). Это расстройство может серьёзно влиять на повседневную жизнь человека.

Обсессии могут представлять собой повторяющиеся мысли, образы или импульсы, которые не поддаются контролю и причиняют человеку сильный стресс. Эти мысли вызывают у человека тревогу и напряжение. Например, мизофобия — это патологическая боязнь бактерий и микробов. Люди, страдающие мизофобией, могут проявлять навязчивые мысли о загрязнении и выполнять ритуалы очистки для снижения тревоги. Помимо этого, появляются навязчивые мысли об аккуратности и порядке, о том, чтобы всё находилось в определённом порядке и на своих местах.

Компульсии — это повторяющиеся действия, которые человек совершает, чтобы уменьшить тревогу и страх, вызванные этими непроизвольными мыслями. Компульсии могут принимать различные формы. Например, такие действия, как многократное мытьё рук, очистка предметов и не прикасание к полу. Повторяя в ответ определённое слово или предложение, человек пытается уменьшить чувство тревоги и таким образом находит в себе чувство комфорта.

Порой наблюдается сортировка и расстановка вещей, человек раскладывает их на определённые места, например, раскладывает книги или одежду определённым образом. Повторяющиеся действия для проверки правильности чего-либо, например, проверка того, закрыты ли двери или выключено ли электричество, становятся ритуальными действиями.

– Как диагностируется тревожное расстройство и поддается ли оно лечению?

– Тревожное расстройство диагностируется в результате клинического обследования, проводимого психологом или психиатром. При этом расстройстве используются различные вопросы и тесты, поэтому важно обратиться к специалисту. Тревожное расстройство — это излечимое заболевание. Психотерапия, особенно когнитивно-поведенческая терапия (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) и медикаментозная терапия помогают улучшить это состояние. CBT снижает тревожное расстройство, изменяя мысли и поведение человека. Эта терапия помогает человеку распознать мысли, вызывающие тревогу, и найти различные способы решения этой проблемы. Диалектико-поведенческая терапия (Dialectical Behavior Therapy), подобно когнитивно-поведенческой терапии, фокусируется на изменении поведения человека. Эта терапия направлена на регуляцию эмоционального состояния, отношений и развитие навыков, позволяющих справляться с возникающими в связи с этим проблемами.

Для борьбы с тревожными расстройствами можно использовать различные стратегии. К ним относятся дыхательные упражнения, медитация, йога, физическая активность и терапевтические процедуры. Физические упражнения могут уменьшить чувство тревоги, способствуя выработке эндорфинов. Регулярные физические упражнения могут облегчить симптомы тревожных расстройств. В то же время, усилия близких могут помочь человеку с тревожными расстройствами.

Эмоциональная поддержка, оказываемая человеку, проявляя понимание и терпение, может помочь снизить его тревожность. Члены семьи могут поддержать человека в обращении за психотерапией и лечением. Порой после лечения тревожные расстройства могут вновь вернуться. Однако с помощью правильного лечения и методов управления стрессом можно значительно снизить вероятность повторно проявления.

– Каковы факторы риска развития тревожных расстройств?

– Тревожные проблемы чаще встречаются у людей, особо чувствительных к разлуке и одиночеству. Лица с проблемами управления гневом и зависимостями более склонны к развитию тревожных расстройств. Помимо этого, люди, живущие в постоянно стрессовой и угнетающей обстановке, более склонны к развитию тревожности. Небезопасные или проблемные типы привязанности могут открыть путь к возникновению тревожных расстройств. Постоянное чувство оторванности от окружающего мира может способствовать развитию тревожных расстройств.