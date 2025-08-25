USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию

после простоя у берегов Португалии
Танкер Delta Blue, груженный азербайджанской нефтью в терминале Джейхан, после околомесячного простоя у берегов Португалии направился к итальянскому острову Сардиния.

Танкер находился в Атлантическом океане после отказа заказчика принять нефть, которая, предположительно, была загрязнена хлором. Теперь, похоже, для загрязненной нефти нашелся новый заказчик. Согласно данным Глобальной службы отслеживания движения судов Marine Traffic, конечным пунктом назначения танкера является терминал НПЗ Сарос на Сардинии. Ожидается, что танкер прибудет на терминал 27 августа.

Отметим, что загрязненную нефть можно использовать, но для этого специалистам следует смешать ее с качественным сырьем в такой пропорции, чтобы уровень хлоридов снизился и соответствовал нормам.

В конце июля сообщалось, что азербайджанская нефть, транспортируемая по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, загрязнена органическими хлоридами. Партию загрязненной нефти впервые обнаружила итальянская компания Eni, позднее чешская компания Orlen и румынская компания OMV Petros также сообщили о загрязнении хлором закупленной ими азербайджанской нефти. Eni подтвердила, что часть загрязненной нефти попала на нефтеперерабатывающий завод. Чешская и румынская компании закачали загрязненную нефть в хранилища. BP, в свою очередь, объявила, что экспорт нефти с терминала Джейхан продолжается в штатном режиме и что причина загрязнения расследуется. Источники в правительстве Румынии заявили, что расследуют возможность того, что загрязнение было диверсией со стороны России.

