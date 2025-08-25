Танкер с загрязненной азербайджанской нефтью отправился в Италию

Танкер Delta Blue, груженный азербайджанской нефтью в терминале Джейхан, после околомесячного простоя у берегов Португалии направился к итальянскому острову Сардиния.

Танкер находился в Атлантическом океане после отказа заказчика принять нефть, которая, предположительно, была загрязнена хлором. Теперь, похоже, для загрязненной нефти нашелся новый заказчик. Согласно данным Глобальной службы отслеживания движения судов Marine Traffic, конечным пунктом назначения танкера является терминал НПЗ Сарос на Сардинии. Ожидается, что танкер прибудет на терминал 27 августа.

Отметим, что загрязненную нефть можно использовать, но для этого специалистам следует смешать ее с качественным сырьем в такой пропорции, чтобы уровень хлоридов снизился и соответствовал нормам.