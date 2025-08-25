Пошедший на преступление вместе с малолетним сыном Агаев получил 13 лет

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу жителя Масаллинского района, 44-летнего Фариза Агаева, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, ранее судимый за аналогичное преступление Фариз Агаев, совершая последнее преступление, вовлек в это дело и своего несовершеннолетнего сына.

Следствием установлено, что Фариз Агаев вступил в преступную связь с неустановленным гражданином Исламской Республики Иран. Согласно достигнутой договоренности, иранец обеспечил тайное хранение особо крупных партий метамфетамина, героина и марихуаны на территории неиспользуемой автозаправочной станции в селе Тязякянд Масаллинского района и сообщил об этом Фаризу через WhatsApp.

12 января 2025 года около 01:00 Агаев приехал на указанное место, забрал из тайника наркотики, которые находились в сумке, и хранил их при себе. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Масаллинского районного отдела полиции задержали Агаева. В сумке, которая была при нем, в общей сложности обнаружили 6 килограммов наркотических средств.

Обвиняемый Фариз Агаев не признал себя виновным по предъявленному обвинению. В своих показаниях он заявил, что иранец по имени Саид якобы передал ему 1–2 грамма наркотиков для личного употребления: «Я пошел забрать наркотики, которые Саид передал для меня. Там я увидел небольшую белую сумку, поднял ее. Услышав шум, я бросил сумку в кусты. После этого сотрудники полиции задержали меня и доставили в отделение».

Далее Агаев заявил, что если стоимость двух первых партий наркотиков, отправленных иранцем, составляла всего 100–120 манатов, то последняя партия оценивалась уже в 100–150 тысяч манатов.

Из материалов уголовного дела следует, что иранец сообщил Фаризу, что оставил сумку на территории старой автозаправочной станции в селе Тязякянд, сделал фотографии места и отправил их ему. Поскольку Фариз не знал эту местность, он показал фотографии своему сыну, который часто ездил в это село собирать ягоды, и спросил, знает ли он это место. Сын сообщил, что место находится на въезде в село.

Тогда отец попросил сына отвезти его туда. Подросток не знал, с какой целью отец поехал на это место. Ночью они вместе отправились в село. Юноша показал старую автозаправку и сказал, что именно это место изображено на фотографии. Фариз велел сыну ждать его в стороне, а сам забрал сумку. И, возвращаясь назад, был задержан сотрудниками полиции.

Согласно приговору суда, Фариз Агаев приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении строгого режима.