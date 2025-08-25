USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии

14:47 1443

Израиль выступает против восстановления сирийской армии при поддержке Турции и требует ограничить присутствие стратегического вооружения на территории Сирии, включая ракеты и системы ПВО. Об этом со ссылкой на источники сообщает израильский 12-й канал.

По их данным, такие меры позволят Тель-Авиву сохранить свободу действий и воздушное превосходство израильских ВВС в регионе.

В готовящееся соглашение о безопасности между Сирией и Израилем также включены положения о создании гуманитарного коридора в Джабаль ад-Друз в провинции Сувейда для поддержки друзской общины, а также о разоружении сирийской стороны на Голанских высотах.

Соглашение также предполагает международную помощь в восстановлении Сирии при поддержке США и арабских стран с целью стабилизации ситуации и ограничения влияния Ирана.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что соглашение должно основываться на линии разъединения 1974 года.

Ранее аш-Шараа сообщил о прогрессе в переговорах с Израилем по вопросам безопасности.

Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
16:25 330
«Подарок» президента Польши Путину
«Подарок» президента Польши Путину обновлено 16:36
16:36 1597
У спецпредставителя Трампа большие надежды
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 579
Ильгар взял Максима в рабство
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1476
Эрдоган о коридоре через Армению
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2067
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1444
Зеленский едет в Баку?
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 10021
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2945
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1665
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство фото; видео; обновлено 15:24
15:24 8047
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9552

ЭТО ВАЖНО

Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
16:25 330
«Подарок» президента Польши Путину
«Подарок» президента Польши Путину обновлено 16:36
16:36 1597
У спецпредставителя Трампа большие надежды
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 579
Ильгар взял Максима в рабство
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1476
Эрдоган о коридоре через Армению
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2067
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1444
Зеленский едет в Баку?
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 10021
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2945
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1665
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство фото; видео; обновлено 15:24
15:24 8047
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9552
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться