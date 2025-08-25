Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии

Израиль выступает против восстановления сирийской армии при поддержке Турции и требует ограничить присутствие стратегического вооружения на территории Сирии, включая ракеты и системы ПВО. Об этом со ссылкой на источники сообщает израильский 12-й канал.

По их данным, такие меры позволят Тель-Авиву сохранить свободу действий и воздушное превосходство израильских ВВС в регионе.

В готовящееся соглашение о безопасности между Сирией и Израилем также включены положения о создании гуманитарного коридора в Джабаль ад-Друз в провинции Сувейда для поддержки друзской общины, а также о разоружении сирийской стороны на Голанских высотах.

Соглашение также предполагает международную помощь в восстановлении Сирии при поддержке США и арабских стран с целью стабилизации ситуации и ограничения влияния Ирана.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что соглашение должно основываться на линии разъединения 1974 года.

Ранее аш-Шараа сообщил о прогрессе в переговорах с Израилем по вопросам безопасности.