Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Израильский министр рассказал грузинам о преступлениях ХАМАС

14:49 459

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, находящийся с визитом в Грузии, встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе в рамках углубления политических и оборонных связей между странами, пишут зарубежные СМИ. В ходе встречи израильский министр представил фотографии боевиков ХАМАС, которые захватывают грузовики с гумпомощью в секторе Газа. Он попросил грузинского премьера присоединиться «к четкому заявлению об освобождении всех заложников».

Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что Грузия хочет укрепить связи с Израилем, подчеркнув прекрасные отношения с еврейской общиной страны.

В рамках своего визита Бен-Гвир также проведет встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц, чтобы обсудить сотрудничество в области внутренней безопасности, борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

