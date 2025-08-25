«Подарок» президента Польши Путину

Он не уточнил, до какого срока сейчас проплачен Варшавой Starlink для Украины.

«Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет в Украине, потому что де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец Интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Я не могу представить лучшего подарка для войск (президента России Владимира) Путина, чем отключение Украины от интернета», - пишет Гавковский в Х.

Варшава прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон, регулирующий помощь украинским беженцам, прибывшим в страну из-за войны. Об этом сообщает польское издание Onet.

Навроцкий отметил, что стратегические интересы Польши за 3,5 года полномасштабной войны РФ не изменились, а Россия остается крупнейшей угрозой для безопасности страны. Однако, по его словам, изменились финансовая ситуация и общественные настроения.

«Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не содержит поправок, по которым шла публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что «800+» должны получать только те украинцы, которые принимают вызов работать в Польше», — подчеркнул президент.

Новая редакция закона предусматривала продление временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2026 года.

Навроцкий подчеркнул, что важна социальная справедливость. «Поляки в своей стране должны быть по крайней мере на равных с нашими гостями из Украины. Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде», — отметил он.

Президент добавил, что предложил собственный проект закона по данному вопросу и призвал правительство вместе со всеми партиями в парламенте «в течение двух недель упорно работать над формой этого закона».