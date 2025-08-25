Зеленский анонсировал важные встречи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече украинской и американской команд в конце недели для обсуждения возможности будущих переговоров с Россией по мирному урегулированию.

«Сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в рамках подготовки к возможной встрече с российской стороной. В конце недели состоится встреча украинской и американской команд. Соответственно, это будут те люди, о которых вы говорили, или часть из них», — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве в понедельник.

Президент также подчеркнул, что «в течение недели предстоит много работы».