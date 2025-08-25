Эрдоган о коридоре через Армению

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание по случаю закладки фундамента железнодорожной линии Карс – Игдыр – Аралык – Дилуджу, передают турецкие СМИ.

По его словам, запуск этой линии позволит увеличить производство и экспорт в регионах Восточной и Юго-Восточной Анатолии, улучшит транспортную инфраструктуру и усилит туристический потенциал Средиземноморья.

«Расширение железнодорожной сети между Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией окажет крайне позитивное влияние на региональную торговлю. Железнодорожная линия Карс – Игдыр – Аралык – Дилуджу имеет важное значение как для нашей страны, так и всего региона», — отметил Эрдоган.