USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Норвегия не оставит Украину

15:09 584

Норвегия продолжит помощь Украине, в 2025-2026 годах будет выделено 8,45 миллиарда долларов. Об этом премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Сегодня… я объявил, что высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться в 2025-2026 годах. И это предусматривает 8,45 миллиарда долларов США. Эта сумма будет предложена к выделению парламентом, который будет выделять средства в рамках программы Нансен. Надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки», - сказал Гар Стере.

Также премьер Норвегии отметил, что наиболее эффективная гарантия безопасности для Украины — это усиление обороноспособности ее во всех измерениях. «Мы поспособствуем поставке двух систем Patriot, которые мы софинансируем... Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь вам защищаться», - подчеркнул Гар Стере.

Кроме того, он добавил, что Норвегия софинансирует поставки и накопление газа для Украины.

Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
16:25 337
«Подарок» президента Польши Путину
«Подарок» президента Польши Путину обновлено 16:36
16:36 1613
У спецпредставителя Трампа большие надежды
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 581
Ильгар взял Максима в рабство
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1491
Эрдоган о коридоре через Армению
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2073
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1446
Зеленский едет в Баку?
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 10022
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2951
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1666
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство фото; видео; обновлено 15:24
15:24 8051
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9552

ЭТО ВАЖНО

Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
16:25 337
«Подарок» президента Польши Путину
«Подарок» президента Польши Путину обновлено 16:36
16:36 1613
У спецпредставителя Трампа большие надежды
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 581
Ильгар взял Максима в рабство
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1491
Эрдоган о коридоре через Армению
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2073
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1446
Зеленский едет в Баку?
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 10022
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2951
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1666
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство фото; видео; обновлено 15:24
15:24 8051
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9552
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться