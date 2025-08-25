Норвегия не оставит Украину

Норвегия продолжит помощь Украине, в 2025-2026 годах будет выделено 8,45 миллиарда долларов. Об этом премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Сегодня… я объявил, что высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться в 2025-2026 годах. И это предусматривает 8,45 миллиарда долларов США. Эта сумма будет предложена к выделению парламентом, который будет выделять средства в рамках программы Нансен. Надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки», - сказал Гар Стере.

Также премьер Норвегии отметил, что наиболее эффективная гарантия безопасности для Украины — это усиление обороноспособности ее во всех измерениях. «Мы поспособствуем поставке двух систем Patriot, которые мы софинансируем... Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь вам защищаться», - подчеркнул Гар Стере.

Кроме того, он добавил, что Норвегия софинансирует поставки и накопление газа для Украины.