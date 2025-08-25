Путин и Пезешкиан против однополярного мира

Иран нацелен на укрепление сотрудничества с Россией и Китаем в противовес попыткам построения однополярного мира. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
«Помимо двустороннего взаимодействия с Россией, Иран рассматривает региональные и международные организации — ЕАЭС, ШОС и БРИКС — как конструктивные площадки для сотрудничества с государствами-участниками, особенно с Россией и Китаем, в целях эффективного противодействия построения однополярного мира», — говорится в сообщении пресс-службы иранского лидера.
Пезешкиан также отметил, что взял под личный контроль строительство железнодорожного участка Решт — Астара, входящего в состав международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг».
МТК «Север — Юг» представляет собой мультимодальный маршрут длиной 7,2 тысячи километров — от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Он призван связать балтийский регион с Южной Азией через территорию России и Ирана. Пропускная способность коридора оценивается от 20 до 30 млн тонн грузов в год. Существует три основных направления маршрута: транскаспийское (с использованием портов и железных дорог), западное (через Азербайджан) и восточное (через Казахстан и Туркменистан).
В 2023 году Россия и Иран подписали соглашение о совместной реализации участка Решт – Астара, который соединит железнодорожные сети Азербайджана и Ирана, обеспечив прямой доступ к портам Персидского залива. Стоимость проекта оценивается в €1,6 млрд. Финансирование строительства, проектирования и поставок оборудования осуществляется совместно Москвой и Тегераном.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы и события в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщают российские СМИ.
Путин проинформировал иранского коллегу об основных итогах российско-американского саммита, прошедшего в Анкоридже. Пезешкиан, в свою очередь, выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование российско-украинской войны.
Кроме того, президенты рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки.
Стороны договорились о личной встрече на предстоящем саммите ШОС, который состоится в Китае 31 августа – 1 сентября.