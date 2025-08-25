Новая кредитная кампания от Kapital Bank: 6000 AZN всего за 190 AZN в месяц

Первый банк страны – Kapital Bank запускает новую кредитную кампанию. Так, до 30 сентября клиенты, оформившие потребительский кредит, получают возможность вносить всего 190 AZN ежемесячного платежа за каждые 6000 AZN кредита.

Кампания распространяется на кредиты, оформленные через мобильное приложение Birbank, цифровые каналы, а также в филиалах Kapital Bank и Birbank. Более того, при получении кредита через цифровые каналы или мобильное приложение Birbank комиссия за обналичивание не взимается.

Воспользоваться преимуществами кампании могут также клиенты, которые перенесут свои кредиты из других банков в Kapital Bank.

Подробнее: http://b-b.az/npkr

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране.