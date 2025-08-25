USD 1.7000
Крушение самолета Air India из-за протечки в туалете?

15:42 1474

Катастрофа Boeing Dreamliner авиакомпании Air India 12 июня произошла не из-за ошибки пилота, а в результате протечки воды в туалетной комнате. Об этом в интервью The Mirror заявил авиационный эксперт Майк Эндрюс.

Лайнер, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение менее чем через минуту после взлета. В результате трагедии погибли 274 человека, выжил лишь один пассажир. Почти сразу после инцидента следствие стало рассматривать версию ошибки пилота как основную. Более того, в СМИ появилась информация, что один из пилотов якобы сознательно перекрыл подачу топлива в двигатели.

Однако, по словам американского эксперта, расследование не обнаружило убедительных доказательств того, что катастрофа была вызвана действиями экипажа. Он предполагает, что трагедия могла произойти из-за утечки воды из туалетной комнаты, которая привела к короткому замыканию и отключению электропитания двигателей.

Эту версию, по словам Эндрюса, подтверждают данные от четырех независимых источников, а также предупреждение, выпущенное Федеральным управлением гражданской авиации США за несколько дней до происшествия, в котором указывалось на аналогичный риск.

Выводы Эндрюса во многом совпадают с позицией британского эксперта Ричарда Годфри, изложенной ранее в Financial Express. По мнению Годфри, срабатывание аварийной турбины за считанные секунды до остановки двигателей свидетельствует о серьезном сбое в электронной системе самолета. Причиной такого сбоя он также считает попадание воды в бортовую электронику.

Air India и Boeing пока не прокомментировали публикацию в The Mirror.

Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
16:25 340
«Подарок» президента Польши Путину
«Подарок» президента Польши Путину обновлено 16:36
16:36 1625
У спецпредставителя Трампа большие надежды
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 586
Ильгар взял Максима в рабство
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1497
Эрдоган о коридоре через Армению
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2078
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1450
Зеленский едет в Баку?
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 10024
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2952
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1667
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство фото; видео; обновлено 15:24
15:24 8055
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9552

