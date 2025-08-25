Крушение самолета Air India из-за протечки в туалете?

Катастрофа Boeing Dreamliner авиакомпании Air India 12 июня произошла не из-за ошибки пилота, а в результате протечки воды в туалетной комнате. Об этом в интервью The Mirror заявил авиационный эксперт Майк Эндрюс.

Лайнер, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение менее чем через минуту после взлета. В результате трагедии погибли 274 человека, выжил лишь один пассажир. Почти сразу после инцидента следствие стало рассматривать версию ошибки пилота как основную. Более того, в СМИ появилась информация, что один из пилотов якобы сознательно перекрыл подачу топлива в двигатели.

Однако, по словам американского эксперта, расследование не обнаружило убедительных доказательств того, что катастрофа была вызвана действиями экипажа. Он предполагает, что трагедия могла произойти из-за утечки воды из туалетной комнаты, которая привела к короткому замыканию и отключению электропитания двигателей.

Эту версию, по словам Эндрюса, подтверждают данные от четырех независимых источников, а также предупреждение, выпущенное Федеральным управлением гражданской авиации США за несколько дней до происшествия, в котором указывалось на аналогичный риск.

Выводы Эндрюса во многом совпадают с позицией британского эксперта Ричарда Годфри, изложенной ранее в Financial Express. По мнению Годфри, срабатывание аварийной турбины за считанные секунды до остановки двигателей свидетельствует о серьезном сбое в электронной системе самолета. Причиной такого сбоя он также считает попадание воды в бортовую электронику.

Air India и Boeing пока не прокомментировали публикацию в The Mirror.