Шихлинский в тюрьме в беде

Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский, который сидит в одиночной камере СИЗО №1 Екатеринбурга, просит подселить к себе сокамерника. Об этом URA.RU рассказал секретарь региональной общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Попов, который побывал у заключенного.

«Шихлинский сидит в одиночке, размером с избушку на курьих ножках. Она отремонтированная и соответствует нормативам, но для такого крупного человека мала. Он в стесненных обстоятельствах», — прокомментировал положение азербайджанского лидера Попов.

По его словам, Шихлинский ни на что не жаловался, а, напротив, подчеркнул корректное отношение к нему со стороны персонала СИЗО. Глава азербайджанской диаспоры доволен условиями содержания и пищей, но его здоровье серьезно пошатнулось в тюрьме.

«Он пожилой и больной человек, который считает, что ничего противозаконного не сделал, а оказался жертвой обстоятельств. У него есть заболевание, при котором может понадобиться экстренная помощь. Желательно, чтобы у Шихлинского камера была не одиночная и рядом был сокамерник, чтобы в случае чего поднять тревогу и вызвать врачей», — объяснил Попов.

Члены ОНК доложили о ситуации свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Правозащитники обозначат проблему и начальству ГУФСИН.

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский был арестован в начале августа. Вменяемые ему обвинения, в частности, покушение на убийство и применение насилия в отношении бойца спецназа, Шихлинский отрицает. Сына Шихлинского, Мутвалы, также арестовали на два месяца по делу о «насилии над представителем власти».

