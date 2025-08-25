Ильгар взял Максима в рабство

Как сообщает haqqin.az, с сентября 2023-го по январь 2024 года Алескеров держал под своим контролем Максима Расулова (имя и фамилия изменены), 2017 года рождения, и заставлял его попрошайничать. Мужчина увел ребенка с улицы в поселке Гарачухур, удерживал в съемном доме, где проживал, угрожал ему и оказывал психологическое давление. Ежедневно он требовал от мальчика от 30 до 120 манатов, а в случае неповиновения избивал и прижигал тело сигаретами.

В январе прошлого года, находясь в поселке Забрат Сабунчинского района у светофора возле магазина, мальчик обратился к водителям с просьбой о помощи. Один из них сообщил в полицию, и в результате оперативных мероприятий ребенка поместили в приют.

Против Ильгара Алескерова возбудили уголовное дело по статье 144-2.2.3 (принудительный труд в отношении несовершеннолетнего) Уголовного кодекса. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.

На суде Алескеров вины не признал и заявил, что зарабатывал сбором металлолома: «Я развелся, снимаю жилье в поселке Забрат. В этом доме, помимо меня, проживает еще 14 человек, в основном цыгане и наркоманы. Там было несколько детей, один из них — Максим. Его дядя Миша, с которым мы вместе собирали металл, попросил меня присмотреть за мальчиком. Я не заставлял его попрошайничать и не угрожал ему».

Потерпевший, напротив, сообщил, что Алескеров забирал все его заработки и применял к нему насилие: «Моя мама умерла, отец переехал в Гянджу, женился и не интересуется мной и сестрами. Мы жили у бабушки по материнской линии. Она инвалид и не может ходить, поэтому я попрошайничал, чтобы прокормить себя, бабушку и сестер. Последние полгода Ильгар забирал у меня все деньги, а если я отказывался, бил и угрожал. Когда я играл с другом у дома, он увел меня к себе. В том доме жило много людей, и он прятал меня от полиции. Он бил меня и прижигал тело сигаретами. Все, что он говорит в суде, неправда».

Свидетели подтвердили, что мальчик неоднократно подходил к автомобилям с просьбой о деньгах, а некоторые водители слышали, как он говорил: «Дядя Ильгар меня побьет», прося о помощи.

Суд приговорил Алескерова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.