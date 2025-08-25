У спецпредставителя Трампа большие надежды

Спецпредставитель Трампа напомнил, как на прошлой неделе была встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, а после в Вашингтоне состоялись переговоры главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

Спецпредставитель США Кит Келлог выразил надежду, что в следующем году Украина будет отмечать День независимости уже под мирным небом. Об этом Келлог заявил журналистам в Киеве, передает РБК-Украина.

«…Это непростая задача. Мы действительно очень много для этого (прекращения огня) работали. Он (Трамп) действительно является президентом мира. Он хочет прекращения смерти и разрушений», - сказал Келлог.

По его словам, продолжается работа над мирным процессом: «Очень тяжело работаем. Надеемся дойти до ситуации, когда уже в ближайшем будущем можно будет дойти до гарантий безопасности. Это работа еще продолжается».

Спецпредставитель Трампа отметил, что это самая большая война в Европе со времен Второй мировой. По его словам, «на самом деле сейчас число убитых и раненых больше, чем мы имели во время Второй мировой войны».

«Подумайте также о масштабах уничтожения и разрушений, о вреде и ущербе, которые нанесли эти действия. Именно об этом говорит президент Трамп. Он действительно чрезвычайный человек, сторонник мира. Очень надеюсь, что уже в следующий День независимости наступит праздник, и будет праздником, когда Украина будет свободной, мирной», - сказал Келлог. Добавив: «Воевать проще, чем достигать мира. Просто развязать войну, гораздо сложнее ее завершить. Мы сейчас работаем над этим».

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев вчера на День независимости, он принял участие в праздничных торжествах.