Уголовные дела против людей Абрамовича

Сам Маркидес сообщил изданию, что процесс по делу начнется 9 октября. Бывших директоров, упомянутых в обвинительном акте, он не назвал и не уточнил, какие именно обвинения им предъявлены.

Речь идет в иске о взыскании более 25 млн евро налогов, которые, по данным кипрских властей, Blue Ocean задолжала за годы работы. Компания была создана более двадцати лет назад для управления суперъяхтами Абрамовича, а в июле 2024 года — ликвидирована после многолетних судебных разбирательств с налоговыми органами.

Однако в июне 2025 года власти добились через суд восстановления фирмы, чтобы предъявить ее бывшим руководителям уголовные обвинения. По данным расследования, через попавшую под санкции Blue Ocean Абрамович формально сдавал свои суперъяхты в аренду другим подконтрольным ему структурам. Такая схема позволяла заявлять льготы и минимизировать налоговые платежи — в том числе на топливо и обслуживание. Верховный суд Кипра признал эту задолженность лишь в марте 2024 года.

Адвокаты Абрамовича отрицают его личное участие в схеме. Они заявляют, что миллиардер «не несет и не может нести ответственности за предполагаемое введение в заблуждение государственных органов или уклонение от уплаты налогов».

Интерес к активам российских бизнесменов на Кипре усилился в последние несколько лет. Весной прошлого года местные власти начали масштабное расследование в отношении состоятельных россиян, открыв 29 дел. Одним из ключевых фигурантов стал Роман Абрамович. Для помощи в расследованиях США направляли на остров спецгруппу ФБР.