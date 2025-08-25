USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Уголовные дела против людей Абрамовича

16:19 488

Налоговый комиссар Кипра Сотирис Маркидес выдвинул уголовные обвинения против бывших директоров компании Blue Ocean Management, связанной с миллиардером Романом Абрамовичем, пишет издание CIReN.

Сам Маркидес сообщил изданию, что процесс по делу начнется 9 октября. Бывших директоров, упомянутых в обвинительном акте, он не назвал и не уточнил, какие именно обвинения им предъявлены.

Речь идет в иске о взыскании более 25 млн евро налогов, которые, по данным кипрских властей, Blue Ocean задолжала за годы работы. Компания была создана более двадцати лет назад для управления суперъяхтами Абрамовича, а в июле 2024 года — ликвидирована после многолетних судебных разбирательств с налоговыми органами.

Однако в июне 2025 года власти добились через суд восстановления фирмы, чтобы предъявить ее бывшим руководителям уголовные обвинения. По данным расследования, через попавшую под санкции Blue Ocean Абрамович формально сдавал свои суперъяхты в аренду другим подконтрольным ему структурам. Такая схема позволяла заявлять льготы и минимизировать налоговые платежи — в том числе на топливо и обслуживание. Верховный суд Кипра признал эту задолженность лишь в марте 2024 года.

Адвокаты Абрамовича отрицают его личное участие в схеме. Они заявляют, что миллиардер «не несет и не может нести ответственности за предполагаемое введение в заблуждение государственных органов или уклонение от уплаты налогов».

Интерес к активам российских бизнесменов на Кипре усилился в последние несколько лет. Весной прошлого года местные власти начали масштабное расследование в отношении состоятельных россиян, открыв 29 дел. Одним из ключевых фигурантов стал Роман Абрамович. Для помощи в расследованиях США направляли на остров спецгруппу ФБР.

Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
16:25 347
Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
16:25 347
«Подарок» президента Польши Путину
16:36 1637
«Подарок» президента Польши Путину обновлено 16:36
16:36 1637
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 589
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 589
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1504
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1504
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2083
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2083
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1453
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1453
Зеленский едет в Баку?
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 10025
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2957
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2957
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1668
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1668
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство фото; видео; обновлено 15:24
15:24 8059
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9552

