USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

В Нефтчале судья арендовал жилье у подсудимой и взял самоотвод

Инара Рафикгызы
16:20 514

Председатель Нефтчалинского районного суда Джейхун Гадимов взял самоотвод по делу, переданному в его производство.

Как стало известно haqqin.az, судья снимал жилье в доме женщины, обвиняемой в присвоении денег. Уголовное дело поступило в его производство в результате случайного распределения через электронную судебную систему.

Джейхун Гадимов

Так как у председателя суда не было собственного жилья в городе Нефтчале, в октябре 2024 года он арендовал квартиру у обвиняемой по делу. Стороны договорились о ежемесячной арендной плате в размере 320 манатов, с 16 октября 2024 года он проживал в этой квартире.

Тем не менее до последних дней судья не знал, что хозяйка квартиры обвиняется в преступлении. Основной причиной стало то, что обвиняемая в период следствия находилась на свободе. Об этом он случайно узнал лишь в конце июня 2025 года и сразу начал искать себе другое жилье. 10 июля он съехал из квартиры обвиняемой.

Апелляционный суд Ширвана удовлетворил самоотвод Джейхуна Гадимова. Уголовное дело направлено в Сальянский районный суд для рассмотрения по существу.

Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
16:25 349
«Подарок» президента Польши Путину
«Подарок» президента Польши Путину обновлено 16:36
16:36 1642
У спецпредставителя Трампа большие надежды
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 591
Ильгар взял Максима в рабство
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1506
Эрдоган о коридоре через Армению
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2087
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1453
Зеленский едет в Баку?
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 10025
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2959
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1668
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство фото; видео; обновлено 15:24
15:24 8062
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9552

ЭТО ВАЖНО

Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться
16:25 349
«Подарок» президента Польши Путину
«Подарок» президента Польши Путину обновлено 16:36
16:36 1642
У спецпредставителя Трампа большие надежды
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 591
Ильгар взял Максима в рабство
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1506
Эрдоган о коридоре через Армению
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2087
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1453
Зеленский едет в Баку?
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 10025
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2959
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1668
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство фото; видео; обновлено 15:24
15:24 8062
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9552
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться