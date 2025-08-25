В Нефтчале судья арендовал жилье у подсудимой и взял самоотвод

Как стало известно haqqin.az, судья снимал жилье в доме женщины, обвиняемой в присвоении денег. Уголовное дело поступило в его производство в результате случайного распределения через электронную судебную систему.

Так как у председателя суда не было собственного жилья в городе Нефтчале, в октябре 2024 года он арендовал квартиру у обвиняемой по делу. Стороны договорились о ежемесячной арендной плате в размере 320 манатов, с 16 октября 2024 года он проживал в этой квартире.

Тем не менее до последних дней судья не знал, что хозяйка квартиры обвиняется в преступлении. Основной причиной стало то, что обвиняемая в период следствия находилась на свободе. Об этом он случайно узнал лишь в конце июня 2025 года и сразу начал искать себе другое жилье. 10 июля он съехал из квартиры обвиняемой.

Апелляционный суд Ширвана удовлетворил самоотвод Джейхуна Гадимова. Уголовное дело направлено в Сальянский районный суд для рассмотрения по существу.