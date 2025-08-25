USD 1.7000
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир распорядился провести проверку по факту удара в районе больницы «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад войска нанесли удар в районе больницы «Насер» в Хан-Юнисе. Начальник Генштаба поручил в кратчайшие сроки провести предварительное расследование этого инцидента», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В ведомстве подчеркнули, что Армия обороны Израиля сожалеет о причинении вреда лицам, не причастным к инциденту, и никогда не рассматривает журналистов в качестве целей. Также отмечается, что ЦАХАЛ прилагает максимум усилий для минимизации ущерба среди гражданского населения, обеспечивая при этом безопасность своих военнослужащих.

В понедельник телеканал Al Jazeera сообщил об израильском ударе по больнице «Насер» в Хан-Юнисе, в результате которого погибли 20 человек. По его данным, среди жертв – пять журналистов и четыре сотрудника медучреждения. В частности, погибли Хуссам аль-Масри, сотрудничавший с агентством Reuters, Муаз Абу Таха, работавший на телеканале NBC, фотооператор Al Jazeera Мухаммед Саляма, а также журналистка Марьям Абу Дакка, сотрудничавшая с рядом СМИ, включая агентство Associated Press.

Администрация Газы назвала произошедшее «ужасающим преступлением израильских оккупационных сил», подчеркнув, что журналисты подверглись атаке во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Власти анклава также призвали международное сообщество осудить действия Израиля и привлечь его руководство к ответственности за «систематические нарушения».

«Подарок» президента Польши Путину
«Подарок» президента Польши Путину обновлено 16:36
16:36 1642
16:36 1642
У спецпредставителя Трампа большие надежды
У спецпредставителя Трампа большие надежды
16:05 591
16:05 591
Ильгар взял Максима в рабство
Ильгар взял Максима в рабство
15:59 1506
15:59 1506
Эрдоган о коридоре через Армению
Эрдоган о коридоре через Армению
15:08 2086
15:08 2086
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
Интересы Израиля и Турции столкнулись в Сирии
14:47 1453
14:47 1453
Зеленский едет в Баку?
Зеленский едет в Баку? на вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает посол Украины в Азербайджане
24 августа 2025, 23:06 10025
24 августа 2025, 23:06 10025
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
Залужный проигнорировал звонок Вэнса
14:16 2958
14:16 2958
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
Турецкий министр о бонусах Зангезурского коридора
12:54 1668
12:54 1668
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство фото; видео; обновлено 15:24
15:24 8061
15:24 8061
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так?
Фархад Ахмедов должен 5 миллионов. А у него хотят отнять 100 миллионов. Как так? горячая тема
24 августа 2025, 20:07 9552
24 августа 2025, 20:07 9552

