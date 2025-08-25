Израильский удар по больнице: погибли и журналисты. ЦАХАЛ пообещал разобраться

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир распорядился провести проверку по факту удара в районе больницы «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад войска нанесли удар в районе больницы «Насер» в Хан-Юнисе. Начальник Генштаба поручил в кратчайшие сроки провести предварительное расследование этого инцидента», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В ведомстве подчеркнули, что Армия обороны Израиля сожалеет о причинении вреда лицам, не причастным к инциденту, и никогда не рассматривает журналистов в качестве целей. Также отмечается, что ЦАХАЛ прилагает максимум усилий для минимизации ущерба среди гражданского населения, обеспечивая при этом безопасность своих военнослужащих.

В понедельник телеканал Al Jazeera сообщил об израильском ударе по больнице «Насер» в Хан-Юнисе, в результате которого погибли 20 человек. По его данным, среди жертв – пять журналистов и четыре сотрудника медучреждения. В частности, погибли Хуссам аль-Масри, сотрудничавший с агентством Reuters, Муаз Абу Таха, работавший на телеканале NBC, фотооператор Al Jazeera Мухаммед Саляма, а также журналистка Марьям Абу Дакка, сотрудничавшая с рядом СМИ, включая агентство Associated Press.

Администрация Газы назвала произошедшее «ужасающим преступлением израильских оккупационных сил», подчеркнув, что журналисты подверглись атаке во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Власти анклава также призвали международное сообщество осудить действия Израиля и привлечь его руководство к ответственности за «систематические нарушения».