Фон дер Ляйен может стать первой женщиной-президентом Германии

Немецкий канцлер Фридрих Мерц размышляет над тем, чтобы на президентских выборах 2027 года предложить кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на эту должность. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Издание напоминает, что, отвечая на вопрос о том, сможет ли женщина стать следующим президентом, он ответил, что «это было бы хорошо». В то же время отмечается, что на данный момент в список кандидатов входят президент Бундестага Юлия Клекнер, министр по делам семьи Карин Прин и председатель парламента Баварии Ильзе Айнгнер.

Как пишет Der Spiegel, Фридрих Мерц с недавнего времени начал рассматривать и кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на этот пост.

«Несколько факторов делают эту идею привлекательной, например, для самой фон дер Ляйен: она уже зарекомендовала себя в Брюсселе благодаря «Зеленому курсу» и помощи Украине, а ее отставка не стала бы понижением. И она снова была бы первой в своем роде: первым министром обороны, первым председателем Европейской комиссии и первым федеральным президентом», – говорится в тексте.

Следующие президентские выборы в Германии состоятся в 2027 году. Кандидатуры на этот пост выдвигаются партиями и политическими объединениями, а затем избираются Федеральным собранием — специальным органом, состоящим из депутатов Бундестага и делегатов от федеральных земель. Таким образом, глава государства избирается не народом напрямую, а специальным органом.