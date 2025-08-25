Будут судить и мужа певицы Раксаны

Певица Раксана Исмаилова, ранее арестованная по обвинению в мошенничестве на сумму в 1 миллион манатов , теперь проходит по делу вместе со своим супругом.

Как сообщает haqqin.az, супруг певицы Фазиль Амирасланов также привлечен к уголовной ответственности по этому же делу и обвиняется в хищении в особо крупном размере. В отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде нахождения под полицейским надзором.

Адвокат Ф.Амирасланова Рамал Шахмаров подтвердил эту информацию нашему сайту.

Отметим, что расследование уголовного дела ведется следственным управлением Сабунчинского районного управления полиции. В отношении Раксаны Исмаиловой и ее супруга возбуждено уголовное дело по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.