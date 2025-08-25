USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Будут судить и мужа певицы Раксаны

17:04 1928

Певица Раксана Исмаилова, ранее арестованная по обвинению в мошенничестве на сумму в 1 миллион манатов, теперь проходит по делу вместе со своим супругом.

Как сообщает haqqin.az, супруг певицы Фазиль Амирасланов также привлечен к уголовной ответственности по этому же делу и обвиняется в хищении в особо крупном размере. В отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде нахождения под полицейским надзором.

Адвокат Ф.Амирасланова Рамал Шахмаров подтвердил эту информацию нашему сайту.

Отметим, что расследование уголовного дела ведется следственным управлением Сабунчинского районного управления полиции. В отношении Раксаны Исмаиловой и ее супруга возбуждено уголовное дело по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 1600
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9165
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1088
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3243
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1592
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5395
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6523
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2425
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1817
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1369
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1507

ЭТО ВАЖНО

Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 1600
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9165
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1088
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3243
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1592
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5395
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6523
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2425
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1817
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1369
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1507
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться