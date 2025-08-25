USD 1.7000
EUR 1.9897
RUB 2.1090
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают

фото
17:07 2425

На леднике Туфандаг, расположенном в бассейне реки Гусарчай на северо-восточном склоне Большого Кавказа, проведены масштабные исследования, результаты которых вызвали серьезную обеспокоенность специалистов.

С 18 по 23 августа Государственная служба надзора за использованием и охраной водных ресурсов и Национальная служба гидрометеорологии организовали научную экспедицию на один из крупнейших ледников региона. Участники детально задокументировали состояние ледника: провели картографирование, фотофиксацию, описали систему трещин, моренный покров и ледниковый язык.

Результаты оказались тревожными: площадь ледника стремительно сокращается, процесс таяния ускорился, число и размеры трещин значительно увеличились. Одновременно фиксируется рост уровня и расхода воды в реке Махмуддере, исток которой начинается у ледникового языка.

«Полученные данные ясно показывают, что глобальные климатические изменения оказывают разрушительное воздействие на ледник Туфандаг. В периоды аномальной жары трещины быстро расширяются, а ледник стремительно теряет объем», — отметили специалисты ADSEA.

Исторически Туфандаг считается крупнейшим ледником этого района Большого Кавказа. Относясь к каровым и висячим ледникам, он особенно уязвим к изменению климата. Под действием силы тяжести ледник движется в северном направлении и часто остается в подвешенном состоянии, что создает дополнительные риски при его таянии.

Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 1601
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9166
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1088
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3243
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1592
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5395
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6524
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2426
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1817
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1369
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1507

ЭТО ВАЖНО

Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер!
Трамп подарил Алиеву исторические фотографии: Ильхам, вы великий лидер! фото
18:28 1601
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство
Пожар в «Садараке»: торговцы обвиняют руководство все еще актуально
15:24 9166
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
Турецкого генерала освободили от должности советника Закира Гасанова
18:48 1088
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
Пашинян нашел способ установить мир с Азербайджаном
17:32 3243
Исламские страны выдвинули требование Израилю
Исламские страны выдвинули требование Израилю
18:10 1592
Шихлинский в тюрьме в беде
Шихлинский в тюрьме в беде
15:41 5395
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка
Россия и Азербайджан: астраханская разморозка наш комментарий; все еще актуально
09:55 6524
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают
Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают фото
17:07 2426
Дефицит бензина в России становится все острее
Дефицит бензина в России становится все острее
17:38 1817
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
Азербайджан об урегулировании израильско-палестинского конфликта
17:20 1369
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз
17:13 1507
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться