Азербайджан бьет тревогу: ледники Большого Кавказа стремительно тают

На леднике Туфандаг, расположенном в бассейне реки Гусарчай на северо-восточном склоне Большого Кавказа, проведены масштабные исследования, результаты которых вызвали серьезную обеспокоенность специалистов.

С 18 по 23 августа Государственная служба надзора за использованием и охраной водных ресурсов и Национальная служба гидрометеорологии организовали научную экспедицию на один из крупнейших ледников региона. Участники детально задокументировали состояние ледника: провели картографирование, фотофиксацию, описали систему трещин, моренный покров и ледниковый язык.

Результаты оказались тревожными: площадь ледника стремительно сокращается, процесс таяния ускорился, число и размеры трещин значительно увеличились. Одновременно фиксируется рост уровня и расхода воды в реке Махмуддере, исток которой начинается у ледникового языка.

«Полученные данные ясно показывают, что глобальные климатические изменения оказывают разрушительное воздействие на ледник Туфандаг. В периоды аномальной жары трещины быстро расширяются, а ледник стремительно теряет объем», — отметили специалисты ADSEA.

Исторически Туфандаг считается крупнейшим ледником этого района Большого Кавказа. Относясь к каровым и висячим ледникам, он особенно уязвим к изменению климата. Под действием силы тяжести ледник движется в северном направлении и часто остается в подвешенном состоянии, что создает дополнительные риски при его таянии.