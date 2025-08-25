USD 1.7000
Азербайджан и Великобритания укрепляют союз

17:13 1507

25 августа 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Доути.

Как сообщили в МИД, во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в политической, экономической сферах, в области энергетической безопасности, связей, изменения климата и охраны окружающей среды, гуманитарной и образовательной сферах, а также региональные и международные вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Было отмечено, что Азербайджан является надежным партнером, доказавшим это крупными проектами, инициатором и основным исполнителем которых он выступает в сфере энергетической безопасности.

Подчеркнуто значение сотрудничества между компаниями SOCAR и BP в области возобновляемой энергетики.

С удовлетворением было отмечено активное участие и вклад премьер-министра и делегации Великобритании в рамках председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Внимание также было уделено совместным инициативам в сфере образования, налаживанию новых партнерств между высшими учебными заведениями, значению государственных программ и необходимости продолжения работ в этой области.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал британскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о ходе процесса нормализации и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Он подчеркнул, что парафирование текста "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" в рамках исторической встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года, а также направление совместного обращения по закрытию Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур являются важными достижениями в мирном процессе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялись политконсультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Великобритании. С азербайджанской стороны консультациями руководил заместитель министра Фариз Рзаев, с британской — государственный министр Стивен Доути.

